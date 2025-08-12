Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ объявил о подписании сына легенды Динамо
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 16:18 | Обновлено 12 августа 2025, 16:19
384
0

ФК Кудровка. Алексей Гусев

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о подписании Алексея Гусева, который является сыном легендарного полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева.

По официальной информации, 20-летний защитник, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», будет выступать за «Кудровку» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона 2025/26.

«Желаем Алексею прогрессировать вместе с нами! 👏🏻», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

Алексей Гусев Кудровка Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
