ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ объявил о подписании сына легенды Динамо
Алексей Гусев будет выступать за «Кудровку» на правах аренды
Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о подписании Алексея Гусева, который является сыном легендарного полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева.
По официальной информации, 20-летний защитник, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», будет выступать за «Кудровку» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона 2025/26.
«Желаем Алексею прогрессировать вместе с нами! 👏🏻», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.
