Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 14:12
Ключевой защитник Колоса восстановился после травмы

Никита Бурда может вернуться на поле уже в ближайшем туре

Ключевой защитник Колоса восстановился после травмы
ФК Колос. Никита Бурда

16 августа в третьем туре чемпионата УПЛ один из лидеров – «Колос» будет принимать «Карпаты».

Как стало известно Sport.ua, подопечным Руслана Костышина сможет помочь стоппер Никита Бурда, который из-за травмы вынужден был пропустить предыдущий календарный матч с «Полесьем».

По имеющейся информации в поединке стартового тура с «Кривбассом» Бурда в дебюте открыл счет, но вскоре получил повреждение и попросил замену.
Травма оказалась не серьезной и сегодня после непродолжительного перерыва центральный защитник уже вернулся в общую группу.

В настоящее время подопечные Руслана Костышина занимают второе место в УПЛ, набрав шесть очков.

Ранее форвард «Колоса» объяснил победу над «Полесьем» в УПЛ.

Никита Бурда Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
