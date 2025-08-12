Ключевой защитник Колоса восстановился после травмы

16 августа в третьем туре чемпионата УПЛ один из лидеров – «Колос» будет принимать «Карпаты».

Как стало известно Sport.ua, подопечным Руслана Костышина сможет помочь стоппер Никита Бурда, который из-за травмы вынужден был пропустить предыдущий календарный матч с «Полесьем».

По имеющейся информации в поединке стартового тура с «Кривбассом» Бурда в дебюте открыл счет, но вскоре получил повреждение и попросил замену.

Травма оказалась не серьезной и сегодня после непродолжительного перерыва центральный защитник уже вернулся в общую группу.

В настоящее время подопечные Руслана Костышина занимают второе место в УПЛ, набрав шесть очков.

