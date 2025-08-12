12 августа 2025 года французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

После объявления трансфера парижане поделились фотографиями с медосмотра 22-летнего футболиста, на которых видно, что украинец находится в отличной физической форме.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

ФОТО. Как Забарный проходил медосмотр в ПСЖ