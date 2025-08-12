Суркис обратился к Забарному после трансфера украинца в ПСЖ

Президент киевского «Динамо» Игорь Сурикс отреагировал трансфер Илья Забарного, официально перебравшегося в расположение французского ПСЖ.

Разреши от имени футбольного клуба «Динамо» (Киев), всей большой и дружной динамовской семьи и от себя лично искренне поздравить тебя с переходом в один из лучших клубов мира – французский «Пари Сен-Жермен».

Это большое достижение, которое по силам далеко не каждому европейскому футболисту, не говоря уже об украинских исполнителях. Особенно приятно, что в составе победителя Лиги чемпионов появился динамовский воспитанник.

Это стало возможным прежде всего благодаря твоему упорному труду, самоотверженности, высокому уровню профессионализма по отношению к каждой составляющей футбола, к каждому действию в тренировочном процессе, во время подготовки и непосредственно на поле. В свое время ты хорошо показал себя в первой команде «Динамо», стал игроком национальной сборной и лучше зарекомендовал себя в одном из сильнейших чемпионатов - английской Премьер-лиге. Переход к ПСЖ говорит о том, что твой талант развивается, а твоя игра совершенствуется.

Гордую тебя, искренне желаю тебе успехов в новом клубе, надежной игры, больших побед и выдающихся трофеев. Уверен, ты внесешь большой вклад в достижения и достижения ПСЖ, пусть у тебя все получается, а травмы обходят стороной.

Я вместе со всеми украинскими болельщиками буду и дальше следить за твоей игрой, поддерживать и горячо болеть. Удачи», – сказал Суркис.

Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.