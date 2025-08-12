Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Эмма РАДУКАНУ: «Смогла показать хороший теннис»
WTA
12 августа 2025, 05:03 |
104
0

Эмма РАДУКАНУ: «Смогла показать хороший теннис»

Британская теннисистка прокомментировала поражение от Арины Соболенко

12 августа 2025, 05:03 |
104
0
Эмма РАДУКАНУ: «Смогла показать хороший теннис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение в 1/16 финала от «нейтралки» Арины Соболенко:

«Нужно извлечь уроки из этого. Я смогла показать хороший теннис в некоторых частях матча, но, думаю, в других частях игра ухудшилась. Так что я считаю, что с помощью тренировок и работы на корте я смогу играть дольше и дольше держать высокий уровень. Но, несмотря на это, матч длился три часа, и я в целом чувствовала себя неплохо, играя против Арины, которая достигла всего, чего хотела, так что в основном все положительно».

«Думаю, первая неделя (прим. – с Франсиско Роигом) прошла хорошо. Мы хорошо тренировались. Я добилась некоторых улучшений, и, думаю, в определенные моменты было видно, что некоторые вещи, которые мы отрабатывали, дают результат. Но учитывая, что прошла всего неделя, я считаю, что есть прогресс».

Ранее сообщалось о том, что Радукану начала сотрудничество с тренером, который 18 лет работал с Надалем.

По теме:
Карлос АЛЬКАРАС: «Это была лучшая часть сезона»
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Радукану проиграла Соболенко в матче-триллере 1/16 финала в Цинциннати
Эмма Радукану Арина Соболенко ATP Цинциннати
Даниил Кирияка Источник: The Guardian
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
Футбол | 11 августа 2025, 13:24 17
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым

В раздевалке парижского клуба может быть неспокойно

Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Поражение в Цинциннати. Видеообзор
Теннис | 11 августа 2025, 05:16 1
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Поражение в Цинциннати. Видеообзор
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Поражение в Цинциннати. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11.08.2025, 08:44
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Футбол | 11.08.2025, 06:08
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Футбол | 11.08.2025, 21:39
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 17
Баскетбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 481
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
10.08.2025, 21:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем