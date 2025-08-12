Эмма РАДУКАНУ: «Смогла показать хороший теннис»

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение в 1/16 финала от «нейтралки» Арины Соболенко:

«Нужно извлечь уроки из этого. Я смогла показать хороший теннис в некоторых частях матча, но, думаю, в других частях игра ухудшилась. Так что я считаю, что с помощью тренировок и работы на корте я смогу играть дольше и дольше держать высокий уровень. Но, несмотря на это, матч длился три часа, и я в целом чувствовала себя неплохо, играя против Арины, которая достигла всего, чего хотела, так что в основном все положительно».

«Думаю, первая неделя (прим. – с Франсиско Роигом) прошла хорошо. Мы хорошо тренировались. Я добилась некоторых улучшений, и, думаю, в определенные моменты было видно, что некоторые вещи, которые мы отрабатывали, дают результат. Но учитывая, что прошла всего неделя, я считаю, что есть прогресс».

Ранее сообщалось о том, что Радукану начала сотрудничество с тренером, который 18 лет работал с Надалем.