Радукану проиграла Соболенко в матче-триллере 1/16 финала в Цинциннати

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA 39) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде британка в трех сетах потерпела поражение первой ракетке мира Арине Соболенко за 3 часа и 12 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – Эмма Радукану (Великобритания) [30] – 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5)

В третьей партии не было ни одного брейка. А в восьмом гейме на подаче Радукану было зафиксировано 12 дьюсов.

Радукану провела третье очное противостояние с Соболенко, в частности второе в 2025 году. В 1/16 финала Уимблдона британка уступила со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Эмма на старте американского тысячника разобралась с Ольгой Данилович. Соболенко во втором круге справилась с Маркетой Вондроушовой.

Следующей оппоненткой Арины будет представительница Испании Джессики Бузас Манейро.

Getty Images/Global Images Ukraine

