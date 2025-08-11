Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Радукану проиграла Соболенко в матче-триллере 1/16 финала в Цинциннати
WTA
11 августа 2025, 23:14 | Обновлено 11 августа 2025, 23:26
431
0

Радукану проиграла Соболенко в матче-триллере 1/16 финала в Цинциннати

Эмма в трех напряженных сетах уступила первой ракетке мира на тысячнике в США

11 августа 2025, 23:14 | Обновлено 11 августа 2025, 23:26
431
0
Радукану проиграла Соболенко в матче-триллере 1/16 финала в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA 39) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде британка в трех сетах потерпела поражение первой ракетке мира Арине Соболенко за 3 часа и 12 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – Эмма Радукану (Великобритания) [30] – 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5)

В третьей партии не было ни одного брейка. А в восьмом гейме на подаче Радукану было зафиксировано 12 дьюсов.

Радукану провела третье очное противостояние с Соболенко, в частности второе в 2025 году. В 1/16 финала Уимблдона британка уступила со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Эмма на старте американского тысячника разобралась с Ольгой Данилович. Соболенко во втором круге справилась с Маркетой Вондроушовой.

Следующей оппоненткой Арины будет представительница Испании Джессики Бузас Манейро.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Арина Соболенко – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Поражение в Цинциннати. Видеообзор
Чемпионка Уимблдона-2024 оценила победу над Свитолиной в Цинциннати
Арина Соболенко Эмма Радукану WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Футбол | 11 августа 2025, 06:08 0
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола

Шотландец выделил «Барселону» сезона 2010/11

Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Бокс | 11 августа 2025, 05:12 0
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»

«Железный Майк» – о поединке Круофорда с Канело

ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Футбол | 11.08.2025, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Футбол | 11.08.2025, 17:55
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Коко ГАУФФ: Ястремская? Хард более подходящее покрытие для меня, чем трава
Теннис | 11.08.2025, 03:11
Коко ГАУФФ: Ястремская? Хард более подходящее покрытие для меня, чем трава
Коко ГАУФФ: Ястремская? Хард более подходящее покрытие для меня, чем трава
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 2
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 1
Бокс
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 490
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем