Радукану начала сотрудничество с тренером, который 18 лет работал с Надалем

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану начала сотрудничество с испанским тренером Франсиско Роигом.

Эмма Радукану много лет работала с Марком Петчи, который, помимо тренерской работы, также является аналитиком британских СМИ. Плотный график, как сообщает British Express, побудил Эмму изменить свой график подготовки и довериться человеку, который на протяжении восемнадцати сезонов сопровождал легендарного Рафаэля Надаля.

Роиг входил в тренерский штаб Рафы, который возглавлял дядя именитого испанца Тони. Франсиско также успел поработать с итальянцем Маттео Берреттини.

Радукану и Роиг начнут совместную работу на турнире WTA 1000 в Цинциннати, который стартует с 7 августа. Их сотрудничество рассчитано до конца 2025 года.

Последним турниром Эммы был тысячник в Монреале, где она уступила Аманде Анисимовой в 1/16 финала.