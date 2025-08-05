Радукану начала сотрудничество с тренером, который 18 лет работал с Надалем
В боксе Эммы, начиная с тысячника в Цинциннати, будет сидеть Франсиско Роиг
Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану начала сотрудничество с испанским тренером Франсиско Роигом.
Эмма Радукану много лет работала с Марком Петчи, который, помимо тренерской работы, также является аналитиком британских СМИ. Плотный график, как сообщает British Express, побудил Эмму изменить свой график подготовки и довериться человеку, который на протяжении восемнадцати сезонов сопровождал легендарного Рафаэля Надаля.
Роиг входил в тренерский штаб Рафы, который возглавлял дядя именитого испанца Тони. Франсиско также успел поработать с итальянцем Маттео Берреттини.
Радукану и Роиг начнут совместную работу на турнире WTA 1000 в Цинциннати, который стартует с 7 августа. Их сотрудничество рассчитано до конца 2025 года.
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