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  4. Радукану начала сотрудничество с тренером, который 18 лет работал с Надалем
WTA
05 августа 2025, 17:21 |
87
0

Радукану начала сотрудничество с тренером, который 18 лет работал с Надалем

В боксе Эммы, начиная с тысячника в Цинциннати, будет сидеть Франсиско Роиг

05 августа 2025, 17:21 |
87
0
Радукану начала сотрудничество с тренером, который 18 лет работал с Надалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Роиг и Рафаэль Надаль на US Open 2022

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану начала сотрудничество с испанским тренером Франсиско Роигом.

Эмма Радукану много лет работала с Марком Петчи, который, помимо тренерской работы, также является аналитиком британских СМИ. Плотный график, как сообщает British Express, побудил Эмму изменить свой график подготовки и довериться человеку, который на протяжении восемнадцати сезонов сопровождал легендарного Рафаэля Надаля.

Роиг входил в тренерский штаб Рафы, который возглавлял дядя именитого испанца Тони. Франсиско также успел поработать с итальянцем Маттео Берреттини.

Радукану и Роиг начнут совместную работу на турнире WTA 1000 в Цинциннати, который стартует с 7 августа. Их сотрудничество рассчитано до конца 2025 года.

Последним турниром Эммы был тысячник в Монреале, где она уступила Аманде Анисимовой в 1/16 финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану
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Эмма Радукану WTA Цинциннати
Даниил Агарков Источник: Eurosport
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