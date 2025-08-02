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  4. ВИДЕО. Как Анисимова и Радукану определили следующую соперницу Свитолиной
WTA
02 августа 2025, 06:19 |
583
0

ВИДЕО. Как Анисимова и Радукану определили следующую соперницу Свитолиной

Аманда разбила Эмму в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале и далее сыграет с Элиной

02 августа 2025, 06:19 |
583
0
ВИДЕО. Как Анисимова и Радукану определили следующую соперницу Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Финалистка Уимблдона-2025 и седьмая ракетка мира Аманда Анисимова из США вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде Аманда в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Великобритании и чемпионкой US Open 2021 Эммой Радукану (WTA 33) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Аманда Анисимова (США) [5] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 6:1

Это была третья встреча соперниц. Анисимова впервые переиграла Радукану.

Аманда на кортах Монреаля также уже прошла новозеландку Лулу Сан. Ее следующей оппоненткой будет Элина Свитолина – украинка в своем поединке третьего круга разгромила Анну Калинскую.

Свитолина ранее трижды играла против Анисимовой. Счет 3:1 в пользу Элины. В последний раз девушки пересекались в 2021 году на кортах Чикаого – первая ракетка Украины победила в двух партиях.

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теннисные видеообзоры Аманда Анисимова Эмма Радукану Элина Свитолина WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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