ВИДЕО. Как Анисимова и Радукану определили следующую соперницу Свитолиной

Финалистка Уимблдона-2025 и седьмая ракетка мира Аманда Анисимова из США вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде Аманда в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Великобритании и чемпионкой US Open 2021 Эммой Радукану (WTA 33) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Аманда Анисимова (США) [5] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 6:1

Это была третья встреча соперниц. Анисимова впервые переиграла Радукану.

Аманда на кортах Монреаля также уже прошла новозеландку Лулу Сан. Ее следующей оппоненткой будет Элина Свитолина – украинка в своем поединке третьего круга разгромила Анну Калинскую.

Свитолина ранее трижды играла против Анисимовой. Счет 3:1 в пользу Элины. В последний раз девушки пересекались в 2021 году на кортах Чикаого – первая ракетка Украины победила в двух партиях.