Свитолина обыграла Анисимову в двух сетах и вышла в третий раунд в Чикаго

29 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) успешно начала борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.

В матче второго круга украинка, которая возглавляет посев, победила американку Аманду Анисимову (WTA 82).

Матч длился 1 час 20 минут и завершился в двух сетах в пользу Элины – 6:4, 6:3.

В следующем раунде 1/8 финала Свитолина сразится против Елены-Габриелы Русе из Румынии, которая ранее обыграла украинку Катерину Козлову.

WTA 500. Чикаго (США)

Женщины. Второй раунд

Элина Свитолина (Украина) [1] – Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:3

Another W for the No.1 seed in Chi-Town!



🇺🇦 @ElinaSvitolina defeats Anisimova 6-4, 6-3 to advance to the #ChicagoTennisFestival third round. pic.twitter.com/QqG0J8UvpL