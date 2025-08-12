Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Стало известно, под каким номером за Ман Юнайтед будет выступать Шешко

Словенский футболист будет носить 30-й номер

Стало известно, под каким номером за Ман Юнайтед будет выступать Шешко
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Стало известно, под каким номером за «Манчестер Юнайтед» будет вступать словенский нападающий Беньямин Шешко.

22-летни футболист будет выступать за английский гранд под 30-м номером. 30-й номер он носил на своей спине и в составе «РБ Лейпциг», и в составе «РБ Зальцбург».

В прошедшем сезоне Беньямин Шешко провел 45 матчей на клубном уровне на всех турнирах, в которых успел отличиться 21 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее Шешко прокомментировал трансфер в «Манчестер Юнайтед».

Беньямин Шешко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу игровой номер Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
