Стало известно, под каким номером за Ман Юнайтед будет выступать Шешко
Словенский футболист будет носить 30-й номер
Стало известно, под каким номером за «Манчестер Юнайтед» будет вступать словенский нападающий Беньямин Шешко.
22-летни футболист будет выступать за английский гранд под 30-м номером. 30-й номер он носил на своей спине и в составе «РБ Лейпциг», и в составе «РБ Зальцбург».
В прошедшем сезоне Беньямин Шешко провел 45 матчей на клубном уровне на всех турнирах, в которых успел отличиться 21 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее Шешко прокомментировал трансфер в «Манчестер Юнайтед».
