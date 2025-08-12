Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фаворов забил и вошел в символическую сборную 3-го тура чемпионата Венгрии
12 августа 2025, 04:37 | Обновлено 12 августа 2025, 04:53
Фаворов забил и вошел в символическую сборную 3-го тура чемпионата Венгрии

Украинский хавбек отличился за Академию Пушкаша в матче с Кишвардой

Фаворов забил и вошел в символическую сборную 3-го тура чемпионата Венгрии
ФК Академия Пушкаша. Артем Фаворов

Украинский футболист Артем Фаворов вошел в символическую сборную 3-го тура чемпионата Венгрии.

31-летний хавбек клуба Академия Пушкаша забил гол и получил оценку 7.7 от веб-портала SofaScore.

Академия Пушкаша на выезде уступила команде Кишварда (1:2), и гол для гостей забил украинский полузащитник на 26-й минуте.

Украинский футболист включен в 11 лучших игроков уик-энда в Венгрии.

Чемпионат Венгрии. 3-й тур, 10 августа

Кишварда – Академия Пушкаша – 2:1

Голы: Хлумецки, 20 Молнар, 45+4 – Фаворов, 26

Символическая сборная 3-го тура чемпионата Венгрии (SofaScore)

Видео голов и обзор матча

По теме:
Ассист Качарабы. Украинец включен в сборную 3-го тура чемпионата Словакии
Порту отгрузил 3 мяча супернику на старте чемпионата Португалии
Низкий уровень судейства. Ступар проанализировал момент в матче Черноморца
Артем Фаворов чемпионат Венгрии по футболу символическая сборная Академия Пушкаша
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
