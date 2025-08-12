Динамо сообщило, где будет транслироваться матч с Пафосом
В первой игре столичный клуб минимально уступил соперникам из Кипра
Во вторник, 12 августа, киевское «Динамо» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26.
Соперником бело-синих является кипрская команда Пафос. Первый матч, прошедший в польском Люблине на стадионе Арена Люблин, завершился минимальным поражением киевской команды (0:1).
В прямой трансляции игру покажут каналы 2+2 и Киевстар ТВ. Поединки Динамо в квалификации Лиги чемпионов можно увидеть бесплатно и в прямом эфире.
Начало трансляции из Лимассола – 12 августа в 20:00 (местное время совпадает с киевским).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма», «Сандерленд» и «Лидс»
Команда Баранова уже во втором туре потерпела первое поражение в УПЛ