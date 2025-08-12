Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
12 августа 2025, 00:41
ВИДЕО. Динамо провело тренировку на Кипре за день до важного матча ЛЧ

В Лимасоле состоится ответный матч третьего раунда Лиги чемпионов

ФК Динамо

Во вторник, 12 августа, в Лимасоле состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» встретится с «Пафосом».

За день до игры динамовцы провели предматчевую тренировку на стадионе Limassol Stadium. В ней приняли участие все игроки, прибывшие на Кипр накануне. Все футболисты находятся в хорошем настроении после победы в чемпионате и настроены взять реванш в противостоянии.

Перед началом тренировки главный тренер «Динамо» Александр Шовковский и капитан команды Виталий Буяльский ответили на вопросы журналистов во время регламентной пресс-конференции.

Тренировка проходила при жаркой температуре +35 по Цельсию и высокой влажности, поэтому в таких душных условиях игрокам приходилось делать паузы для гидратации. Примерно такая же погода будет на Limassol Stadium и во время матча.

