Известны оценки Зубкова, Батагова и Сикана за матч с Коджаэлиспором

В понедельник, 11 августа, состоялся матч 1-го утра чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Коджаэлиспором».

Встречу принимал стадион «Шенол Гюнеш» в Трабзоне.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0. В их составе вышло сразу 3 украинца: Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан, которые провели 77, 90 и 27 минут соответственно. Результативных действий никто из них н оформил.

По версии SofaScore, на счету Арсения оценка в 7.8, Александр был оценен в 6.9 баллов, а Даниил – в 6.5.

Лучшим игроком матча стал кипер хозяев Угурджан Чакыр с оценкой 8.1.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ обратился к Трабзонспору, чтобы подписать украинского футболиста.