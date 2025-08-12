Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известны оценки Зубкова, Батагова и Сикана за матч с Коджаэлиспором
Турция
12 августа 2025, 01:39
Известны оценки Зубкова, Батагова и Сикана за матч с Коджаэлиспором

Ни одному из украинцев не удалось отличиться результативным действием

Известны оценки Зубкова, Батагова и Сикана за матч с Коджаэлиспором
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В понедельник, 11 августа, состоялся матч 1-го утра чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Коджаэлиспором».

Встречу принимал стадион «Шенол Гюнеш» в Трабзоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0. В их составе вышло сразу 3 украинца: Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан, которые провели 77, 90 и 27 минут соответственно. Результативных действий никто из них н оформил.

По версии SofaScore, на счету Арсения оценка в 7.8, Александр был оценен в 6.9 баллов, а Даниил – в 6.5.

Лучшим игроком матча стал кипер хозяев Угурджан Чакыр с оценкой 8.1.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ обратился к Трабзонспору, чтобы подписать украинского футболиста.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Iigor6583
Данііл, та цеж по-кацапськи...
