Клуб АПЛ обратился к Трабзонспору, чтобы подписать украинского футболиста
В услугах Арсения Батагова заинтересован английский «Брайтон»
Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть Суперлигу и продолжить карьеру в чемпионате Англии.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Брайтон», который намерен усилить состав накануне старта нового сезона Премьер-лиги. Об этом сообщило издание Fanatik.
Английский клуб обратился к «бордово-синим», чтобы узнать сумму трансфера и детали потенциального перехода. «Трабзонспор» ответил, что готов отпустить украинского футболиста за 20 млн евро, но готов торговаться и снизить немного свои запросы, если поступит разумное предложение.
На данный момент, «Брайтон» взял время на размышления, чтобы оценить свои финансовые возможности.
В прошлом сезоне Батагов провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 4,5 млн евро.
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