Клуб АПЛ обратился к Трабзонспору, чтобы подписать украинского футболиста

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть Суперлигу и продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Брайтон», который намерен усилить состав накануне старта нового сезона Премьер-лиги. Об этом сообщило издание Fanatik.

Английский клуб обратился к «бордово-синим», чтобы узнать сумму трансфера и детали потенциального перехода. «Трабзонспор» ответил, что готов отпустить украинского футболиста за 20 млн евро, но готов торговаться и снизить немного свои запросы, если поступит разумное предложение.

На данный момент, «Брайтон» взял время на размышления, чтобы оценить свои финансовые возможности.

В прошлом сезоне Батагов провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 4,5 млн евро.