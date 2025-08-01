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Англия
01 августа 2025, 21:19 |
2447
0

Клуб АПЛ обратился к Трабзонспору, чтобы подписать украинского футболиста

В услугах Арсения Батагова заинтересован английский «Брайтон»

01 августа 2025, 21:19 |
2447
0
Клуб АПЛ обратился к Трабзонспору, чтобы подписать украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть Суперлигу и продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Брайтон», который намерен усилить состав накануне старта нового сезона Премьер-лиги. Об этом сообщило издание Fanatik.

Английский клуб обратился к «бордово-синим», чтобы узнать сумму трансфера и детали потенциального перехода. «Трабзонспор» ответил, что готов отпустить украинского футболиста за 20 млн евро, но готов торговаться и снизить немного свои запросы, если поступит разумное предложение.

На данный момент, «Брайтон» взял время на размышления, чтобы оценить свои финансовые возможности.

В прошлом сезоне Батагов провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 4,5 млн евро.

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Брайтон чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Fanatik
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