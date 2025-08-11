Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Капитан Динамо: «Это будет совсем другая игра. Мы готовы к матчу ЛЧ»
Лига чемпионов
11 августа 2025, 19:59 | Обновлено 11 августа 2025, 20:32
Буяльский отметил, что полностью восстановился после травмы

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан Динамо Виталий Буяльский рассказал о том, что полностью восстановился после травмы, а также о подготовке к ответному матч квалификации Лиги чемпионов против Пафоса.

Игра пройдет 12 августа, начало в 20:00. Первый матч киевляне проиграли 0:1.

– Поздравляю с возвращением на поле после повреждения. Вы забили гол в прошлом матче сразу после возвращения. Как сейчас себя чувствуете, вернули ли свою оптимальную форму?

– Спасибо, чувствую себя хорошо, можно сказать, что возвращаюсь к той форме, которая у меня была в конце сборов. Думаю, все будет хорошо.

– Насколько важна в психологическом плане была для команды победа над «Рухом»?

– Каждая победа важна для психологии команды. Уверен, что мы, как команда, психологически готовы к завтрашней игре. Будет совсем другая игра по сравнению с нашим первым поединком в Польше.

– Завтра матч состоится в жаркую погоду, прогнозируется 35 градусов тепла плюс высокая влажность воздуха. Есть ли у вас какие-то лайф-хаки, как играть при таких условиях?

– Наши врачи и медперсонал дают нам витамины. Люди, уже много поигравшие в футбол, говорят, что нужно перед матчем пить как можно больше воды. Все это будем использовать на практике.

Виталий Буяльский Динамо Киев Пафос Пафос - Динамо пресс-конференция
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
