Капитан Динамо: «Это будет совсем другая игра. Мы готовы к матчу ЛЧ»

Капитан Динамо Виталий Буяльский рассказал о том, что полностью восстановился после травмы, а также о подготовке к ответному матч квалификации Лиги чемпионов против Пафоса.

Игра пройдет 12 августа, начало в 20:00. Первый матч киевляне проиграли 0:1.

– Поздравляю с возвращением на поле после повреждения. Вы забили гол в прошлом матче сразу после возвращения. Как сейчас себя чувствуете, вернули ли свою оптимальную форму?

– Спасибо, чувствую себя хорошо, можно сказать, что возвращаюсь к той форме, которая у меня была в конце сборов. Думаю, все будет хорошо.

– Насколько важна в психологическом плане была для команды победа над «Рухом»?

– Каждая победа важна для психологии команды. Уверен, что мы, как команда, психологически готовы к завтрашней игре. Будет совсем другая игра по сравнению с нашим первым поединком в Польше.

– Завтра матч состоится в жаркую погоду, прогнозируется 35 градусов тепла плюс высокая влажность воздуха. Есть ли у вас какие-то лайф-хаки, как играть при таких условиях?

– Наши врачи и медперсонал дают нам витамины. Люди, уже много поигравшие в футбол, говорят, что нужно перед матчем пить как можно больше воды. Все это будем использовать на практике.