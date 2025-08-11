Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 августа 2025, 20:06
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»

Футболист сообщил, что уже не работает в Динамо

Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
ФК Динамо. Евгений Хачериди

Известный в прошлом украинский защитник Евгений Хачериди сообщил, что прекратил работать в киевском «Динамо».

– Вы же в последнее время работали селекционером в Динамо.

– В «Динамо» уже не работаю.

– Почему? Поняли, что не ваш профиль или, возможно, отношения с Суркисом не сложились?

– Почему? Спросите у Игоря Михайловича, он, возможно, вам расскажет.

Ранее сообщалось, что одесский «Черноморец» интересуется украинским центральным защитником Евгением Хачериди. Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подтвердил слухи украинских СМИ.

Дмитрий Олейник
Потому что видать откаты ты любишь. А Игорек не любит, когда его шолопы так работают. Что естественно.
MaximusOne
Це напевно за того низького захисника якого він в клуб привів.
ViAn
Євген просто відкрито розповідав про гравців, яких хоче підиписати Динамо. Безумовно це заважало трансферам. Трансфери люблять тишу.
