Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Футболист сообщил, что уже не работает в Динамо
Известный в прошлом украинский защитник Евгений Хачериди сообщил, что прекратил работать в киевском «Динамо».
– Вы же в последнее время работали селекционером в Динамо.
– В «Динамо» уже не работаю.
– Почему? Поняли, что не ваш профиль или, возможно, отношения с Суркисом не сложились?
– Почему? Спросите у Игоря Михайловича, он, возможно, вам расскажет.
Ранее сообщалось, что одесский «Черноморец» интересуется украинским центральным защитником Евгением Хачериди. Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подтвердил слухи украинских СМИ.
