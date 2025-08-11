Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»

Известный в прошлом украинский защитник Евгений Хачериди сообщил, что прекратил работать в киевском «Динамо».

– Вы же в последнее время работали селекционером в Динамо.

– В «Динамо» уже не работаю.

– Почему? Поняли, что не ваш профиль или, возможно, отношения с Суркисом не сложились?

– Почему? Спросите у Игоря Михайловича, он, возможно, вам расскажет.

Ранее сообщалось, что одесский «Черноморец» интересуется украинским центральным защитником Евгением Хачериди. Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер подтвердил слухи украинских СМИ.