Хачериди отреагировал на слухи о Черноморце: «Чего мне бояться?»

Бывший защитник национальной сборной Украины Евгений Хачериди отреагировал на слухи, которые активно сватают его в расположение одесского «Черноморца».

– Евгений, уже беседовал с главным тренером Черноморца Александром Кучером, он подтвердил новость, что вы будете на просмотре в его команде. До Одессы уже доехали или еще где-нибудь в пути?

– Уже в Одессе. Только приехал. С командой еще не тренировался, завтра буду.

– Вам 38 лет. Отличный возраст для мужчины, но для спортсмена, последний раз игравшего на профессиональном уровне пять лет назад, как бы так сказать… Готовы доказать скептикам, что еще можете дать огню на футбольном поле?

– Конечно. Почему нет? Я ведь не просто так в Черноморец приехал. Азарт и желание поиграть еще есть.

– Вы должны знать, что фаны Динамо и Черноморца – злейшие враги. Не боитесь осуждения со стороны ультрас бело-синих?

– А чего мне бояться? Что я сделал?

Ранее главный тренер «моряков» Александр Кучер подтвердил, что Евгений Хачериди может стать игроком одесского «Черноморца».