Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хачериди отреагировал на слухи о Черноморце: «Чего мне бояться?»
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 19:21 |
1843
6

Хачериди отреагировал на слухи о Черноморце: «Чего мне бояться?»

Евгений подтвердил пребывание в расположении одесской команды

ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Бывший защитник национальной сборной Украины Евгений Хачериди отреагировал на слухи, которые активно сватают его в расположение одесского «Черноморца».

– Евгений, уже беседовал с главным тренером Черноморца Александром Кучером, он подтвердил новость, что вы будете на просмотре в его команде. До Одессы уже доехали или еще где-нибудь в пути?

– Уже в Одессе. Только приехал. С командой еще не тренировался, завтра буду.

– Вам 38 лет. Отличный возраст для мужчины, но для спортсмена, последний раз игравшего на профессиональном уровне пять лет назад, как бы так сказать… Готовы доказать скептикам, что еще можете дать огню на футбольном поле?

– Конечно. Почему нет? Я ведь не просто так в Черноморец приехал. Азарт и желание поиграть еще есть.

– Вы должны знать, что фаны Динамо и Черноморца – злейшие враги. Не боитесь осуждения со стороны ультрас бело-синих?

– А чего мне бояться? Что я сделал?

Ранее главный тренер «моряков» Александр Кучер подтвердил, что Евгений Хачериди может стать игроком одесского «Черноморца».

По теме:
Переговоры уже ведутся. Зинченко готовится к трансферу в именитый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход защитника в состав новичка УПЛ
Этот экзамен был сложнее. Заря одолела Кудровку в Киеве
Евгений Хачериди Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Перець
Гроші не пахнуть, треба годувати сім'ю
Ответить
0
Xzibit11
Следующие Милевский, Алиев
Ответить
0
micha(ZAKARPATTJA)
А що не так з хачом?
Ответить
0
Болела
Хачеріді - Ракицький 
Це потужно 
Ответить
-1
Arera
Кто следующий, тимащук??
Ответить
-3
