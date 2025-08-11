Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

12 августа состоятся много ответных матчей квалификации Лиги чемпионов, в том числе и противостояние Пафос и Динамо Киев. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Пафос

У кипрского клуба короткая история, всего 11 лет с момента основания, но Пафос уже в этом сезоне успел дебютировать в Лиге чемпионов, а в прошлом, в еврокубках. Команда не растерялась в самом престижном клубном турнире Европы, сумев пройти Маккаби Тель-Авив – 1:1 дома и 1:0 в гостях, хотя выездная встреча проходила на нейтральном поле, а соперник в ответной встрече провел полтора тайма в меньшинстве.

Состав здесь скромный, основная ставка на организованную оборону и быстрые выходы в атаку. Команду точно не волнует статус андердога, ведь удалось выиграть выездную встречу, причем в игровом плане смотрелись солидно. Надо отметить, что игроки Пафоса нередко играют преднамеренно грубо, провоцируя соперника, в ответном матче это может стать поводом для удаления.

Динамо Киев

Украинский гранд не может ставить перед собой иных целей, кроме выхода в основную сетку Лиги чемпионов. Надо отметить, что жребий благосклонен к киевлянам, они прошли далеко не сильный мальтийский Хамрун, выиграв обе встречи с одинаковым счетом 3:0. Пафос тоже можно было считать хорошим вариантом, все-таки неопытный дебютант турнира, а если заглянуть вперед, там скорее всего будет Црвена Звезда, которая тоже не выглядит очень опасно.

Но сейчас надо думать о том, как исправлять ошибки первого матча, где не хватало агрессии в атаке и простого контроля мяча. В последнем туре чемпионата киевляне разгромили на выезде Рух со счетом 5:1, что должно стать неким положительным импульсом перед этим важным матчем. Не проход такого соперника будет расцениваться как провал.

Личные встречи

В первом матче Динамо играло формально дома, считаясь фаворитом, с самого начало было понятно, что киевлянам будет сложно, ведь взять игру под контроль им не удалось. Свой момент подопечные Шовковского имели, когда выбежали 3 в 1 и Дубинчак пробил в штангу. Во второй половине киевский клуб пытался давить, но пропустил в концовке контратаку, уступив в итоге 0:1.

Прогноз

В ответной игре киевляне снова фавориты, хоть и небольшие, все-таки статус украинского гранда влияет на котировки.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Пафоса – 3,04, ничья – 3,37, победа Динамо – 2,31. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Динамо загнано в угол, надо идти вперед и исправлять ситуацию. Многие верят, что киевляне способны отыграться и пройти дальше. Неплохо здесь выглядит вариант со ставкой на успех гостей с форой 0 за 1,65.