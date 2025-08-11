Игроки чемпионского состава «Байера» сезона 2023/24: где они сейчас?
Лишь 10 из 19 основных игроков той команды остались в составе «фармацевтов»
В сезоне 2023/24 леверкузенский «Байер» стал чемпионом Бундеслиги и прервал гегемонию «Баварии» последних лет в чемпионате. Где сейчас находятся игроки того состава «фармацевтов» и сколько из них остаются в немецком клубе до сих пор?
Из 19 основных игроков (тех, кто провел на поле 1000+ минут) только 10 до сих пор являются футболистами «фармацевтов».
Такие лидеры немецкой команды, как Гранит Джака, Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Джонатан Та, покинули клуб этим летом.
Игроки состава Байера 23/24, их количество сыгранных минут и нынешние клубы:
- Гранит Джака (Сандерленд) – 4 157 мин
- Алехандро Гримальдо (Байер) – 4 077 мин
- Джонатан Та (Бавария) – 3 984 мин
- Эдмонд Тапсоба (Байер) – 3 488 мин
- Флориан Вирц (Ливерпуль) – 3 475 мин
- Джереми Фримпонг (Ливерпуль) – 3 364 мин
- Лукаш Градецкий (Монако) – 3 150 мин
- Роберт Андрих (Байер) – 2 917 мин
- Йонас Гофманн (Байер) – 2 768 мин
- Эсекьель Паласиос (Байер) – 2 661 мин
- Пьеро Инкапье (Байер) – 2 617 мин
- Йосип Станишич (Бавария) – 2 354 мин.
- Одилон Косону (Аталанта) – 2 295 мин.
- Амин Адли (Байер) – 2 261 мин.
- Виктор Бонифайс (Байер) – 2 109 мин.
- Патрик Шик (Байер) – 1 555 мин
- Матей Коварж (ПСВ) – 1 530 мин
- Натан Телла (Байер) – 1 471 мин
- Адам Гложек (Гоффенгайм) – 1 011 мин
