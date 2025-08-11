Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игроки чемпионского состава «Байера» сезона 2023/24: где они сейчас?
Германия
Игроки чемпионского состава «Байера» сезона 2023/24: где они сейчас?

Лишь 10 из 19 основных игроков той команды остались в составе «фармацевтов»

Getty Images/Global Images Ukraine

В сезоне 2023/24 леверкузенский «Байер» стал чемпионом Бундеслиги и прервал гегемонию «Баварии» последних лет в чемпионате. Где сейчас находятся игроки того состава «фармацевтов» и сколько из них остаются в немецком клубе до сих пор?

Из 19 основных игроков (тех, кто провел на поле 1000+ минут) только 10 до сих пор являются футболистами «фармацевтов».

Такие лидеры немецкой команды, как Гранит Джака, Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Джонатан Та, покинули клуб этим летом.

Игроки состава Байера 23/24, их количество сыгранных минут и нынешние клубы:

  1. Гранит Джака (Сандерленд) – 4 157 мин
  2. Алехандро Гримальдо (Байер) – 4 077 мин
  3. Джонатан Та (Бавария) – 3 984 мин
  4. Эдмонд Тапсоба (Байер) – 3 488 мин
  5. Флориан Вирц (Ливерпуль) – 3 475 мин
  6. Джереми Фримпонг (Ливерпуль) – 3 364 мин
  7. Лукаш Градецкий (Монако) – 3 150 мин
  8. Роберт Андрих (Байер) – 2 917 мин
  9. Йонас Гофманн (Байер) – 2 768 мин
  10. Эсекьель Паласиос (Байер) – 2 661 мин
  11. Пьеро Инкапье (Байер) – 2 617 мин
  12. Йосип Станишич (Бавария) – 2 354 мин.
  13. Одилон Косону (Аталанта) – 2 295 мин.
  14. Амин Адли (Байер) – 2 261 мин.
  15. Виктор Бонифайс (Байер) – 2 109 мин.
  16. Патрик Шик (Байер) – 1 555 мин
  17. Матей Коварж (ПСВ) – 1 530 мин
  18. Натан Телла (Байер) – 1 471 мин
  19. Адам Гложек (Гоффенгайм) – 1 011 мин
Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Эдмонд Тапсоба Пьеро Инкапье Алехандро Гримальдо Роберт Андрих Эсекьель Паласиос Йонас Хофманн Амин Адли Нейтан Телла Виктор Бонифейс Патрик Шик Гранит Джака Джереми Фримпонг Джонатан Та Флориан Вирц
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
