Игроки чемпионского состава «Байера» сезона 2023/24: где они сейчас?

В сезоне 2023/24 леверкузенский «Байер» стал чемпионом Бундеслиги и прервал гегемонию «Баварии» последних лет в чемпионате. Где сейчас находятся игроки того состава «фармацевтов» и сколько из них остаются в немецком клубе до сих пор?

Из 19 основных игроков (тех, кто провел на поле 1000+ минут) только 10 до сих пор являются футболистами «фармацевтов».

Такие лидеры немецкой команды, как Гранит Джака, Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Джонатан Та, покинули клуб этим летом.

Игроки состава Байера 23/24, их количество сыгранных минут и нынешние клубы: