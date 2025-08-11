Оливер Гласнер возглавляет исторический рейтинг Кристал Пэлас
Австрийский специалист вписал свое имя в историю лондонского клуба
«Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии, победив «Ливерпуль» в матче за титул в серии пенальти со счетом 2:2 (3:2).
Этот титул стал вторым в истории «Кристал Пэлас». Первым был выигранный Кубок Англии в этом году.
Оливер Гласнер является тренером, который дважды привел команду к этим трофеям.
Австрийский специалист также является лучшим в истории «Кристал Пэлас» по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах (1,73).
Топ-10 тренеров Кристал Пэлас по количеству набранных очков за матч (средний показатель)
- 1,73 – Оливер Гласнер
- 1,44 – Ян Дови
- 1,40 – Нил Уорнок
- 1,37 – Дуги Фридман
- 1,36 – Тревор Фрэнсис
- 1,36 – Алан Пардью
- 1,35 – Стив Коппелл
- 1,27 – Питер Тейлор
- 1,22 – Рой Ходжсон
- 1,22 – Ян Холлоуэй
Is Oliver Glasner already Crystal Palace's best ever manager? 🤯 pic.twitter.com/SH7ZeioM1z— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 11, 2025
