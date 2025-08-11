«Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии, победив «Ливерпуль» в матче за титул в серии пенальти со счетом 2:2 (3:2).

Этот титул стал вторым в истории «Кристал Пэлас». Первым был выигранный Кубок Англии в этом году.

Оливер Гласнер является тренером, который дважды привел команду к этим трофеям.

Австрийский специалист также является лучшим в истории «Кристал Пэлас» по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах (1,73).

Топ-10 тренеров Кристал Пэлас по количеству набранных очков за матч (средний показатель)

1,73 – Оливер Гласнер 1,44 – Ян Дови 1,40 – Нил Уорнок 1,37 – Дуги Фридман 1,36 – Тревор Фрэнсис 1,36 – Алан Пардью 1,35 – Стив Коппелл 1,27 – Питер Тейлор 1,22 – Рой Ходжсон 1,22 – Ян Холлоуэй