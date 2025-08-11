Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Оливер Гласнер возглавляет исторический рейтинг Кристал Пэлас

Австрийский специалист вписал свое имя в историю лондонского клуба

Оливер Гласнер возглавляет исторический рейтинг Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

«Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии, победив «Ливерпуль» в матче за титул в серии пенальти со счетом 2:2 (3:2).

Этот титул стал вторым в истории «Кристал Пэлас». Первым был выигранный Кубок Англии в этом году.

Оливер Гласнер является тренером, который дважды привел команду к этим трофеям.

Австрийский специалист также является лучшим в истории «Кристал Пэлас» по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах (1,73).

Топ-10 тренеров Кристал Пэлас по количеству набранных очков за матч (средний показатель)

  1. 1,73 – Оливер Гласнер
  2. 1,44 – Ян Дови
  3. 1,40 – Нил Уорнок
  4. 1,37 – Дуги Фридман
  5. 1,36 – Тревор Фрэнсис
  6. 1,36 – Алан Пардью
  7. 1,35 – Стив Коппелл
  8. 1,27 – Питер Тейлор
  9. 1,22 – Рой Ходжсон
  10. 1,22 – Ян Холлоуэй
