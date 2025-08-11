АЗ Алкмаар победил Гронинген, Аякс одержал вверх над Телстаром
В Эредивизи сыграны матчи первого тура
10 августа в чемпионате Нидерландов было сыграно четыре матча первого тура.
«Утрехт» на собственном поле разгромил «Хераклес» – 4:0.
«АЗ Алкмар» уверенно победил «Гронинген» – 4:1.
«Аякс» обыграл дома «Телстар» благодаря дублю Вегхорста, а «Зволле» победил «Твенте» – 1:0, забив быстрый мяч.
Чемпионат Нидерландов Эредивизи. 1-й тур
Утрехт – Хераклес – 4:0
Голы: Зечиэл, 33, Мин, 62, Энсен, 70, где Вит, 79
АЗ Алкмаар – Гронинген – 4:1
Голы: Кассиус, 5, Перротт, 18 (пенальти), 87, Ресинк, 32 (автогол), – Ренте, 44
Аякс – Телстар – 2:0
Голы: Вегхорст, 19, 83
Зволле – Твенте – 1:0
Гол: Остинг, 8
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Англичанин может перейти в «Барселону»
Агрессор активно проводит контрольные матчи