  4. АЗ Алкмаар победил Гронинген, Аякс одержал вверх над Телстаром
Чемпионат Нидерландов
Зволле
10.08.2025 13:15 – FT 1 : 0
Твенте
Нидерланды
68
0

АЗ Алкмаар победил Гронинген, Аякс одержал вверх над Телстаром

В Эредивизи сыграны матчи первого тура

АЗ Алкмаар победил Гронинген, Аякс одержал вверх над Телстаром
Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа в чемпионате Нидерландов было сыграно четыре матча первого тура.

«Утрехт» на собственном поле разгромил «Хераклес» – 4:0.

«АЗ Алкмар» уверенно победил «Гронинген» – 4:1.

«Аякс» обыграл дома «Телстар» благодаря дублю Вегхорста, а «Зволле» победил «Твенте» – 1:0, забив быстрый мяч.

Чемпионат Нидерландов Эредивизи. 1-й тур

Утрехт – Хераклес – 4:0

Голы: Зечиэл, 33, Мин, 62, Энсен, 70, где Вит, 79

АЗ Алкмаар – Гронинген – 4:1

Голы: Кассиус, 5, Перротт, 18 (пенальти), 87, Ресинк, 32 (автогол), – Ренте, 44

Аякс – Телстар – 2:0

Голы: Вегхорст, 19, 83

Зволле – Твенте – 1:0

Гол: Остинг, 8

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Остинг (Зволле).
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
