Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брага разгромила Тонделу в первом туре чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Морейренсе
10.08.2025 22:30 – FT 2 : 1
Алверка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
11 августа 2025, 21:07 | Обновлено 11 августа 2025, 21:37
65
0

Брага разгромила Тонделу в первом туре чемпионата Португалии

Европейские чемпионаты также начинают новый сезон

11 августа 2025, 21:07 | Обновлено 11 августа 2025, 21:37
65
0
Брага разгромила Тонделу в первом туре чемпионата Португалии
ФК Брага

10 августа было сыграно три матча первого тура чемпионата Португалии.

«Брага» одержала уверенную победу над «Тонделой» – 3:0. В первом тайме забивали два Виктора – Карвальо и Пау. Во втором забил Орта с пенальти.

«Морейренс» на последних секундах вырвал победу над «Алверкой» – 2:1.

«Фамаликау» на своем поле разгромил «Санта-Клару» – 3:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Португалии. 1-й тур

Брага – Тондела – 3:0

Голы: Витор Карвальо, 24, Виктор Пау, 37, Орта, 83 (пенальти)

Морейренсе – Алверка – 2:1

Голы: Гильерме, 27, Маранао, 90+5 – Марези, 44 (пенальти)

Фомаликау – Санта-Клара – 3:0

Голы: Пиньейро, 5, Са, 19, Жил Диаш, 54

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Yan Lincon (Морейренсе).
58’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Алверка.
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Милованович (Алверка).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Гильерме Шеттине (Морейренсе).
По теме:
Порту – Витория Гимараеш. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Арока одержала победу над АВС в первом туре португальской лиги
Список самых дорогих игроков португальской и нидерландской лиг
Фамаликау Алверка Брага Тондела Морейренсе Санта-Клара чемпионат Португалии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Бокс | 11 августа 2025, 05:48 1
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»

Дон Чарльз объяснил, почему бросил белое полотенце перед остановкой боя

Шовковский взял 27 футболистов. Кто может сыграть у Динамо на Кипре?
Футбол | 11 августа 2025, 21:23 0
Шовковский взял 27 футболистов. Кто может сыграть у Динамо на Кипре?
Шовковский взял 27 футболистов. Кто может сыграть у Динамо на Кипре?

Стал известен расширенный состав украинской команды на игру с Пафосом

Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Бокс | 11.08.2025, 05:12
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
Футбол | 11.08.2025, 19:35
Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
Стало известно, сколько Динамо хочет получить за трансфер Михавко
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 11.08.2025, 09:12
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 1
Бокс
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 21
Футбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем