Брага разгромила Тонделу в первом туре чемпионата Португалии
Европейские чемпионаты также начинают новый сезон
10 августа было сыграно три матча первого тура чемпионата Португалии.
«Брага» одержала уверенную победу над «Тонделой» – 3:0. В первом тайме забивали два Виктора – Карвальо и Пау. Во втором забил Орта с пенальти.
«Морейренс» на последних секундах вырвал победу над «Алверкой» – 2:1.
«Фамаликау» на своем поле разгромил «Санта-Клару» – 3:0
Чемпионат Португалии. 1-й тур
Брага – Тондела – 3:0
Голы: Витор Карвальо, 24, Виктор Пау, 37, Орта, 83 (пенальти)
Морейренсе – Алверка – 2:1
Голы: Гильерме, 27, Маранао, 90+5 – Марези, 44 (пенальти)
Фомаликау – Санта-Клара – 3:0
Голы: Пиньейро, 5, Са, 19, Жил Диаш, 54
События матча
