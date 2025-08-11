Брага разгромила Тонделу в первом туре чемпионата Португалии

10 августа было сыграно три матча первого тура чемпионата Португалии.

«Брага» одержала уверенную победу над «Тонделой» – 3:0. В первом тайме забивали два Виктора – Карвальо и Пау. Во втором забил Орта с пенальти.

«Морейренс» на последних секундах вырвал победу над «Алверкой» – 2:1.

«Фамаликау» на своем поле разгромил «Санта-Клару» – 3:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Португалии. 1-й тур

Брага – Тондела – 3:0

Голы: Витор Карвальо, 24, Виктор Пау, 37, Орта, 83 (пенальти)

Морейренсе – Алверка – 2:1

Голы: Гильерме, 27, Маранао, 90+5 – Марези, 44 (пенальти)

Фомаликау – Санта-Клара – 3:0

Голы: Пиньейро, 5, Са, 19, Жил Диаш, 54