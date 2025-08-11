11.08.2025 16:30 - : -
Украина. Вторая лига11 августа 2025, 13:00 |
66
0
Вторая лига. 3-й тур, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги
11 августа 2025, 13:00 |
66
0
9 августа пройдут матчи 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 3-й тур, 11 августа 2025
- 13.00. «Александрия-2» – «Тростянец»
- 16:30. «Нива-2» – «Куликов-Белка»
13:00. «Александрия-2» – «Тростянец»
16:30. «Нива-2» – «Куликов-Белка»
