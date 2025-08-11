Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 3-й тур, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Нива-2 Тернополь
11.08.2025 16:30 - : -
Куликов-Белка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
11 августа 2025, 13:00 |
66
0

Вторая лига. 3-й тур, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги

11 августа 2025, 13:00 |
66
0
Вторая лига. 3-й тур, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

9 августа пройдут матчи 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 3-й тур, 11 августа 2025

  • 13.00. «Александрия-2» – «Тростянец»
  • 16:30. «Нива-2» – «Куликов-Белка»

13:00. «Александрия-2» – «Тростянец»

16:30. «Нива-2» – «Куликов-Белка»

По теме:
Стало известно, покинет ли Богданов Феникс-Мариуполь
Андрей АНИЩЕНКО: «Нужно разобрать ошибки и готовиться дальше»
Металлист – Ингулец – 1:2. Кисленко принес победу. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Александрия-2 Тростянец Самбор-Нива-2 Тернополь Куликов-Белка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»
Футбол | 11 августа 2025, 06:01 16
Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»
Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»

Центрбек Шахтера раскритиковал работу судей в поединке против Карпат (3:3)

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 августа 2025, 21:23 0
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Футбол | 11.08.2025, 08:20
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Александрия арендует футболиста Шахтера. Это уже второй горняк в команде
Футбол | 11.08.2025, 11:37
Александрия арендует футболиста Шахтера. Это уже второй горняк в команде
Александрия арендует футболиста Шахтера. Это уже второй горняк в команде
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10.08.2025, 20:02
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 18
Футбол
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
09.08.2025, 22:56 1
Бокс
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 3
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
09.08.2025, 17:56 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем