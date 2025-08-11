Вторая лига. Тростянец уступил Александрии-2. Результаты 3-го тура

В понедельник, 11 августа, во Второй лиге прошли поединки 3-го тура. В программу игрового дня вошли два матча.

После двух сухих побед поражение потерпел «Тростянец». Команда проиграла «Александрии-2». «Нива-2» вырвала победу в матче с ФК «Куликов-Белка».

Вторая лига. 3-й тур, 11 августа

«Александрия-2» – «Тростянец» – 2:1

Голы: Черныш, 23, Шаповалов, 41 – Замуренко, 50

«Нива-2» Тернополь – «Куликов-Белка» – 1:0

Голы: Мендрук, 83

