Украина. Вторая лига11 августа 2025, 19:14 | Обновлено 11 августа 2025, 19:39
Вторая лига. Тростянец уступил Александрии-2. Результаты 3-го тура
Команды Второй лиги провели матчи 3-го тура
В понедельник, 11 августа, во Второй лиге прошли поединки 3-го тура. В программу игрового дня вошли два матча.
После двух сухих побед поражение потерпел «Тростянец». Команда проиграла «Александрии-2». «Нива-2» вырвала победу в матче с ФК «Куликов-Белка».
Вторая лига. 3-й тур, 11 августа
«Александрия-2» – «Тростянец» – 2:1
Голы: Черныш, 23, Шаповалов, 41 – Замуренко, 50
«Нива-2» Тернополь – «Куликов-Белка» – 1:0
Голы: Мендрук, 83
«Александрия-2» – «Тростянец»
«Нива-2» Тернополь – «Куликов-Белка»
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Мендрук (Нива-2 Тернополь).
