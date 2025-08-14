Нива-2 Тернополь – Куликов-Белка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. Завершал игровую программу поединок «Нивы-2» Тернополь и клуба «Куликов-Белка».

Один из ключевых эпизодов матча произошел в конце первого тайма. Игрок клуба «Куликов-Белка» Виталий Патуляк на 44-й минуте получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

«Нива» смогла использовать численное преимущество. Гол Владислава Мендрука на 83-й минуте принес команде три очка.

Вторая лига. 3-й тур, 11 августа

«Нива-2» Тернополь – «Куликов-Белка» – 1:0

Гол: Мендрук, 83

Удаление: Патуляк («Куликов-Белка»), 44

