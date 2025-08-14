Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива-2 Тернополь – Куликов-Белка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола
Вторая лига
Нива-2 Тернополь
11.08.2025 16:30 – FT 1 : 0
Куликов-Белка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
14 августа 2025, 14:51 |
63
0

Нива-2 Тернополь – Куликов-Белка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола

Гости играли вдесятером с 44-й минуты

14 августа 2025, 14:51 |
63
0
Нива-2 Тернополь – Куликов-Белка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола
ФК Нива Тернополь

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. Завершал игровую программу поединок «Нивы-2» Тернополь и клуба «Куликов-Белка».

Один из ключевых эпизодов матча произошел в конце первого тайма. Игрок клуба «Куликов-Белка» Виталий Патуляк на 44-й минуте получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

«Нива» смогла использовать численное преимущество. Гол Владислава Мендрука на 83-й минуте принес команде три очка.

Вторая лига. 3-й тур, 11 августа

«Нива-2» Тернополь – «Куликов-Белка» – 1:0

Гол: Мендрук, 83

Удаление: Патуляк («Куликов-Белка»), 44

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Мендрук (Нива-2 Тернополь).
По теме:
Александр ДОМОЛЕГА: «Чувствую себя, будто начинаю с чистого листа»
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
Экс-голкипер Динамо: «Отставка Шовковского? Я не внутри команды»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Самбор-Нива-2 Тернополь Куликов-Белка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14 августа 2025, 08:11 2
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня

«Цыганский король» распределил легенд бокса

ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Футбол | 13 августа 2025, 20:51 7
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»

Александр – о поддержке Влады из-за проблем в «Арсенале»

Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:45
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Касается Забарного
Футбол | 14.08.2025, 14:06
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Касается Забарного
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Касается Забарного
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 10:30
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем