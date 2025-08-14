Нива-2 Тернополь – Куликов-Белка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола
Гости играли вдесятером с 44-й минуты
Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. Завершал игровую программу поединок «Нивы-2» Тернополь и клуба «Куликов-Белка».
Один из ключевых эпизодов матча произошел в конце первого тайма. Игрок клуба «Куликов-Белка» Виталий Патуляк на 44-й минуте получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.
«Нива» смогла использовать численное преимущество. Гол Владислава Мендрука на 83-й минуте принес команде три очка.
Вторая лига. 3-й тур, 11 августа
«Нива-2» Тернополь – «Куликов-Белка» – 1:0
Гол: Мендрук, 83
Удаление: Патуляк («Куликов-Белка»), 44
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
