Александрия-2 – Тростянец – 2:1. Поражение лидера. Видео голов и обзор
«Тростянец» потерпел поражение после двух сухих побед
Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. «Александрия-2» принимала «Тростянец».
Перед началом третьего тура «Тростянец» лидировал в турнирной таблице группы Б Второй лиги. Команда выиграла два матча с общим счетом 6:0.
Но продолжить победную серию «Тростянец» не смог. «Александрия-2» настроилась на поединок с лидером и еще в первом тайме забила 2 мяча.
«Тростянец» отыграл один мяч на 50-й минуте. А вот спастись от поражения команда так и не смогла.
Вторая лига. 3-й тур, 11 августа
«Александрия-2» – «Тростянец» – 2:1
Голы: Черныш, 23, Шаповалов, 41 – Замуренко, 50
