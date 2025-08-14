Александрия-2 – Тростянец – 2:1. Поражение лидера. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. «Александрия-2» принимала «Тростянец».

Перед началом третьего тура «Тростянец» лидировал в турнирной таблице группы Б Второй лиги. Команда выиграла два матча с общим счетом 6:0.

Но продолжить победную серию «Тростянец» не смог. «Александрия-2» настроилась на поединок с лидером и еще в первом тайме забила 2 мяча.

«Тростянец» отыграл один мяч на 50-й минуте. А вот спастись от поражения команда так и не смогла.

Вторая лига. 3-й тур, 11 августа

«Александрия-2» – «Тростянец» – 2:1

Голы: Черныш, 23, Шаповалов, 41 – Замуренко, 50

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча