ФОТО. Самая горячая футболистка Европы впечатлила новыми снимками
Анна Маркович отдыхает в Нью-Йорке
Футболистка Анна Мария Маркович покорила сеть новыми фото в белом топе без плеч и белоснежных штанах.
Ее искренняя улыбка, харизма и уверенный взгляд показали, что девушка совсем не зря носит титул одной из самых красивых футболисток мира.
Новый образ быстро стал популярным в соцсетях, собрав сотни комплиментов от фанатов по всей Европе.
Анна в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых привлекательных и харизматичных спортсменок континента.
