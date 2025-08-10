ФОТО. Самая горячая футболистка Европы впечатлила новыми снимками

Футболистка Анна Мария Маркович покорила сеть новыми фото в белом топе без плеч и белоснежных штанах.

Ее искренняя улыбка, харизма и уверенный взгляд показали, что девушка совсем не зря носит титул одной из самых красивых футболисток мира.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Новый образ быстро стал популярным в соцсетях, собрав сотни комплиментов от фанатов по всей Европе.

Анна в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых привлекательных и харизматичных спортсменок континента.