10 августа 2025, 23:33 | Обновлено 11 августа 2025, 00:00
ФОТО. Самая горячая футболистка Европы впечатлила новыми снимками

Анна Маркович отдыхает в Нью-Йорке

Instagram. Анна Маркович

Футболистка Анна Мария Маркович покорила сеть новыми фото в белом топе без плеч и белоснежных штанах.

Ее искренняя улыбка, харизма и уверенный взгляд показали, что девушка совсем не зря носит титул одной из самых красивых футболисток мира.

Новый образ быстро стал популярным в соцсетях, собрав сотни комплиментов от фанатов по всей Европе.

Анна в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых привлекательных и харизматичных спортсменок континента.

