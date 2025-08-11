Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран назвал причину, по которой Шахтер пропустил три гола от Карпат
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 18:49 |
366
0

Туран назвал причину, по которой Шахтер пропустил три гола от Карпат

Бешеный матч завершился ничьей 3:3

11 августа 2025, 18:49 |
366
0
Туран назвал причину, по которой Шахтер пропустил три гола от Карпат
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран назвал причины, по которым «горняки» во втором туре УПЛ не смогли победить «Карпаты» (3:3).

«Матч начался на самом деле хорошо для нашей команды: мы владели мячом, применяли те паттерны высокого прессинга, которые мы исповедуем и которых должны придерживаться. Игра, которую пытались предложить в центре поля, соответствует нашим стандартам. К сожалению, все пропущенные нами мячи также выходят из тех стандартов, которые мы стараемся применять. И сегодня по тем или иным причинам нам не удалось им соответствовать.

Конечно, я не доволен результатом и так же не доволен нашей игрой, чувствую, что мы могли сыграть намного лучше. Дает о себе знать усталость, насыщенный календарь, но я здесь не для того, чтобы искать оправдания, а для того, чтобы искать решения, поэтому могу констатировать только то, что мы будем искать эти решения.

Мы не потеряли два очка, а мы заслужили балл, учитывая тот ход событий, который происходил в матче. Сейчас для нас важно сосредоточиться на следующих играх, на улучшении того, что мы можем усовершенствовать в результате наших ошибок. Я хочу поздравить «Карпаты», они действительно заслужили эту ничью своей самоотдачей и тем, как они показали себя на футбольном поле. Мы должны быть более лояльными именно тем паттернам, которые пытаемся исповедовать, возможно, нам также следует разнообразить количество опций, которые у нас есть, особенно в последней трети поля.

Футбол в целом довольно простая игра: рано или поздно наступает этап борьбы один на один, и нам необходимо улучшаться именно в этой характеристике. Конечно, сегодня мы расстроены, но не опускаем головы, не опускаем руки, а продолжаем двигаться дальше. И я уверен, что мы сумеем улучшиться по всем показателям», – отметил Туран.

По теме:
Заря – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Первый гол в УПЛ. Сын легенды Динамо вывел Зарю вперед
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал форварда сборной Италии
Футбол | 11 августа 2025, 17:59 1
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал форварда сборной Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал форварда сборной Италии

Распадори перешел в Ла Лигу

Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10 августа 2025, 20:02 485
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью

Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку

В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
Футбол | 11.08.2025, 13:24
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.08.2025, 21:23
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Футбол | 11.08.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 3
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 1
Бокс
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
09.08.2025, 17:56 9
Футбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
09.08.2025, 22:56 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 1
Бокс
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
09.08.2025, 21:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем