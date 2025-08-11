Туран назвал причину, по которой Шахтер пропустил три гола от Карпат

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран назвал причины, по которым «горняки» во втором туре УПЛ не смогли победить «Карпаты» (3:3).

«Матч начался на самом деле хорошо для нашей команды: мы владели мячом, применяли те паттерны высокого прессинга, которые мы исповедуем и которых должны придерживаться. Игра, которую пытались предложить в центре поля, соответствует нашим стандартам. К сожалению, все пропущенные нами мячи также выходят из тех стандартов, которые мы стараемся применять. И сегодня по тем или иным причинам нам не удалось им соответствовать.

Конечно, я не доволен результатом и так же не доволен нашей игрой, чувствую, что мы могли сыграть намного лучше. Дает о себе знать усталость, насыщенный календарь, но я здесь не для того, чтобы искать оправдания, а для того, чтобы искать решения, поэтому могу констатировать только то, что мы будем искать эти решения.

Мы не потеряли два очка, а мы заслужили балл, учитывая тот ход событий, который происходил в матче. Сейчас для нас важно сосредоточиться на следующих играх, на улучшении того, что мы можем усовершенствовать в результате наших ошибок. Я хочу поздравить «Карпаты», они действительно заслужили эту ничью своей самоотдачей и тем, как они показали себя на футбольном поле. Мы должны быть более лояльными именно тем паттернам, которые пытаемся исповедовать, возможно, нам также следует разнообразить количество опций, которые у нас есть, особенно в последней трети поля.

Футбол в целом довольно простая игра: рано или поздно наступает этап борьбы один на один, и нам необходимо улучшаться именно в этой характеристике. Конечно, сегодня мы расстроены, но не опускаем головы, не опускаем руки, а продолжаем двигаться дальше. И я уверен, что мы сумеем улучшиться по всем показателям», – отметил Туран.