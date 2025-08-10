Проигравшие в матчах за Суперкубок Англии чаще потом выигрывают АПЛ
Интересна сравнительная статистика команд-участников Суперкубка в АПЛ за последние 10 лет
В матче за Суперкубок Англии Кристал Пелас в серии послематчевых пенальти победил Ливерпуль со счетом 2:2 (3:2).
Как теперь выступят команды в чемпионате? Ниже вспомним 10 последних сезонов АПЛ для команд, которые выиграли трофей, а также для неудачников Суперкубков.
Интересным фактом является то, что чемпионами Премьер-Лиги за последние 10 лет чаще становились именно проигравшие команды в Суперкубке...
Место команд в АПЛ, выигравших в матче за Суперкубок Англии (последние 10 розыгрышей):
- 2024: Манчестер Сити – 3
- 2023: Арсенал – 2
- 2022: Ливерпуль – 5
- 2021: Лестер Сити – 8
- 2020: Арсенал – 8
- 2019: Манчестер Сити – 2
- 2018: Манчестер Сити – 1
- 2017: Арсенал – 6
- 2016: Манчестер Юнайтед – 6
- 2015: Арсенал – 2
Место команд в АПЛ, проигравших в матче за Суперкубок Англии (последние 10 розыгрышей):
- 2024: Манчестер Юнайтед – 15
- 2023: Манчестер Сити – 1
- 2022: Манчестер Сити – 1
- 2021: Манчестер Сити – 1
- 2020: Ливерпуль – 3
- 2019: Ливерпуль – 1
- 2018: Челси – 3
- 2017: Челси – 5
- 2016: Лестер Сити – 12
- 2015: Челси – 10
More losers who won the shield have gone on to win the league than the winners have gone on to win the league in the last ten years https://t.co/4ZaCrX5mXd pic.twitter.com/cOgwSSDIZF— EchoStats (@echo9stats) August 10, 2025
No real reason to be dismayed for Liverpool fans, only 2018/19 Manchester City have won the community shield and proceeded to the league title that year in the last ten years pic.twitter.com/4NjwpImG5I— EchoStats (@echo9stats) August 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владлен Юрченко оказался ненужным «Металлисту 1925», но заинтересовал «Истанбулспор»
Айнарс Багатскис – об отказе легионеров ехать в главную команду страны