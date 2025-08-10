Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 августа 2025, 22:49 | Обновлено 10 августа 2025, 23:32
Проигравшие в матчах за Суперкубок Англии чаще потом выигрывают АПЛ

Интересна сравнительная статистика команд-участников Суперкубка в АПЛ за последние 10 лет

Проигравшие в матчах за Суперкубок Англии чаще потом выигрывают АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче за Суперкубок Англии Кристал Пелас в серии послематчевых пенальти победил Ливерпуль со счетом 2:2 (3:2).

Как теперь выступят команды в чемпионате? Ниже вспомним 10 последних сезонов АПЛ для команд, которые выиграли трофей, а также для неудачников Суперкубков.

Интересным фактом является то, что чемпионами Премьер-Лиги за последние 10 лет чаще становились именно проигравшие команды в Суперкубке...

Место команд в АПЛ, выигравших в матче за Суперкубок Англии (последние 10 розыгрышей):

  • 2024: Манчестер Сити – 3
  • 2023: Арсенал – 2
  • 2022: Ливерпуль – 5
  • 2021: Лестер Сити – 8
  • 2020: Арсенал – 8
  • 2019: Манчестер Сити – 2
  • 2018: Манчестер Сити – 1
  • 2017: Арсенал – 6
  • 2016: Манчестер Юнайтед – 6
  • 2015: Арсенал – 2

Место команд в АПЛ, проигравших в матче за Суперкубок Англии (последние 10 розыгрышей):

  • 2024: Манчестер Юнайтед – 15
  • 2023: Манчестер Сити – 1
  • 2022: Манчестер Сити – 1
  • 2021: Манчестер Сити – 1
  • 2020: Ливерпуль – 3
  • 2019: Ливерпуль – 1
  • 2018: Челси – 3
  • 2017: Челси – 5
  • 2016: Лестер Сити – 12
  • 2015: Челси – 10
Суперкубок Англии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Victor673256ua
Програти у Суперкубку було хитрою стратегією Слота.І все для майбутнього чемпіонства))
