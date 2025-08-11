Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вот это поворот. Моуриньо больше всего хочет трансфера звезды из Украины
Англия
11 августа 2025, 21:18 | Обновлено 11 августа 2025, 21:40
2541
2

Вот это поворот. Моуриньо больше всего хочет трансфера звезды из Украины

Александр Зинченко может перейти в «Фенербахче»

11 августа 2025, 21:18 | Обновлено 11 августа 2025, 21:40
2541
2
Вот это поворот. Моуриньо больше всего хочет трансфера звезды из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца хочет купить «Фенербахче». Больше всего трансфера украинца хочет тренер турецкого клуба Жозе Моуринью Тренера поразили игровые качества украинца и восьмилетний опыт игры в Английской Премьер-лиге.

Португальский менеджер планирует заиграть Зинченко игроком в полузащите.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

По теме:
Фулхэм предложил рекордные для себя деньги за игрока Шахтера
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Клуб АПЛ получил ответ Шахтера по Кевину. Думает, что делать дальше
Александр Зинченко Фенербахче Жозе Моуриньо трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Бокс | 11 августа 2025, 04:36 1
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»

Турки мечтает организовать бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри

Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Футбол | 11 августа 2025, 21:39 2
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине

По 4 очка набрали 4 команды: Заря, ЛНЗ, Шахтер и Оболонь

Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Футбол | 11.08.2025, 17:55
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Бокс | 11.08.2025, 05:12
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
У півзахисті, як на мене, Зінченко краще виглядає. Та і фінансові вимоги, як Арсенала, так і Влади, Ференбахче зможе задовільнити
Ответить
0
cooperchack
Zinchenko: Porke ?
Ответить
0
Популярные новости
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 17
Баскетбол
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 4
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 490
Футбол
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
10.08.2025, 21:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем