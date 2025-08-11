Вот это поворот. Моуриньо больше всего хочет трансфера звезды из Украины
Александр Зинченко может перейти в «Фенербахче»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации турецких СМИ, украинца хочет купить «Фенербахче». Больше всего трансфера украинца хочет тренер турецкого клуба Жозе Моуринью Тренера поразили игровые качества украинца и восьмилетний опыт игры в Английской Премьер-лиге.
Португальский менеджер планирует заиграть Зинченко игроком в полузащите.
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
