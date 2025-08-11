Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко выбрал себе новый клуб. Поедет к легендарному тренеру
Англия
11 августа 2025, 23:06 |
Зинченко выбрал себе новый клуб. Поедет к легендарному тренеру

Александр открыт к трансферу в «Фенербахче»

Зинченко выбрал себе новый клуб. Поедет к легендарному тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца хочет стамбульский клуб «Фенербахче», который готовит официальное предложение. Сам Зинченко четко определил, что он готов к трансферу в «Фенербахче», который тренирует известный тренер Жозе Моуриньо.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

Фенербахче Жозе Моуриньо Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Комментарии 3
ivankondrat96
А Влада готова переїхати в Туреччину? Чи вона у Лондоні залишиться?
Ответить
0
Евгений Иванович
Туди йому і дорога. Одразу було ясно що ніде окрім як в Туреччині він не потрібен.
Ответить
-1
andruha40
Там він і згине!!!!
Ответить
-1
