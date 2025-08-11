Зинченко выбрал себе новый клуб. Поедет к легендарному тренеру
Александр открыт к трансферу в «Фенербахче»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации турецких СМИ, украинца хочет стамбульский клуб «Фенербахче», который готовит официальное предложение. Сам Зинченко четко определил, что он готов к трансферу в «Фенербахче», который тренирует известный тренер Жозе Моуриньо.
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
