Зинченко выбрал себе новый клуб. Поедет к легендарному тренеру

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца хочет стамбульский клуб «Фенербахче», который готовит официальное предложение. Сам Зинченко четко определил, что он готов к трансферу в «Фенербахче», который тренирует известный тренер Жозе Моуриньо.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.