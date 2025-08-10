Суперкубок Англии10 августа 2025, 18:31 |
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Англии 2025
10 августа проходит матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.
Команды играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Суперкубок Англии. 10 августа
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2 (матч продолжается)
Голы: Матета, 17 (пен.) – Экитике, 4, Фримпонг, 21
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Экитике, 4 мин.
ГОЛ! 1:1 Матета, 17 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:2 Фримпонг, 21 мин.
