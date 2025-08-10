Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кристал Пэлас – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Суперкубок Англии
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Англии 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа проходит матч за Суперкубок Англии между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Команды играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Суперкубок Англии. 10 августа

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Матета, 17 (пен.) – Экитике, 4, Фримпонг, 21

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Экитике, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Матета, 17 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Фримпонг, 21 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
