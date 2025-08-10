Александр АНТОНЕНКО: «Ноль пропущенных в двух матчах – это заслуга игроков»

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал домашнюю победу над «Александрией» в матче второго тура УПЛ.

– Могли ли вы ожидать перед началом сезона, что в двух стартовых матчах против Металлиста 1925 и Александрии наберете четыре зачетных балла?

– Если сказать правильнее, мы поняли, что ребята будут играть и делать то, что мы просим. И самое главное, что оно принесло пользу, и, я думаю, ребята будут дальше только слушать и слушать. Мы поняли, в какой мы ситуации, у нас пошла часть основных игроков, и мы сейчас подводим игроков к тому состоянию, потому что у нас в составе играют процентов 60 футболистов, возможно даже и больше, не игравших в прошлом чемпионате. Это не просто, мы провели очень тяжелое собрание, потому что нам нужно было функциональное состояние подвести игроков к одному знаменателю.

– В первых двух матчах у вас ноль пропущенных. Это вы связываете больше с нравом или это что-то, над чем вы очень активно работали в подготовительном процессе?

– Спасибо. Мы пропустили ноль сзади, и хочется сказать, что это заслуга игроков.

– Еще планируются какие-нибудь трансферы в клубе?

– Не знаю, не могу вам сказать, но те игроки, которые у нас есть, они устраивают нас. У нас сегодня снова один дебютант – Фещенко, мы его хотим поздравить. В прошлой игре Черный, в этой Фещенко, я думаю, что им этот дебют запомнится.

– Скажите, пожалуйста, увидим ли мы на поле Черненко? Если увидим, то когда? И почему его нет сейчас в составе?

– Спасибо за вопросы. Восстанавливается. У нас было тяжелое собрание, есть микроповреждения, не все восстановились, но уже почти все здоровы. Единственный, кто только начинает восстанавливаться, это Тарас Мороз. А так все постепенно у нас работают. У нас есть кем заменить.

– Первый домашний матч в Оболони в этом сезоне. Расскажите пожалуйста ваше впечатление от атмосферы на стадионе.

– У нас всегда здесь атмосфера отличная. Спасибо болельщикам, благодарю нашу аудиторию, которая нас поддерживает. И хочу вам сказать, что ребята будут благодарить их за каждую игру.

– Поздравляю вас с победой. Скажите, пожалуйста, в первом тайме очень трудная боевая игра была. Арбитр показал пять желтых карточек. Во втором тайме Оболонь вроде бы подменили. Они получились более заряженными, более боевыми и забили фантастический гол Сергея Суханова. Что было в раздевалке? Что вы такого им сказали, что они вышли такие заведенные и завоевали сегодня первые три очка в сезоне?

– В раздевалке попросили выиграть. Я скажу просто. Мы ничего не меняли. Мы очень готовимся к каждому сопернику. Мы понимаем, что, возможно, у нас те игроки, которые сейчас есть, не во всех опыте, который хотелось бы. Они сейчас его приобретают и мы понимаем, что нам нужно опыт соперника нивелировать, скажем так. И мы проанализировали их игры. Они пропустили шесть мячей в первые 25 минут. Это функциональное состояние и мы понимали, что эти 25 минут, которые мы дадим им войти в игру, практически то же, что с Металлистом. Поэтому нам будет очень тяжело. И понимали, что в конце, после 75-й, они тоже пропускают мячи. Потому мы отдали им мяч и планировали контратаки. Выходило, не получалось – это уже другое.