  4. Потенциальный соперник Шахтера в ЛЕ одержал победу в чемпионате Турции
Чемпионат Турции
Самсунспор
09.08.2025 19:00 – FT 2 : 1
Генчлербирлиги
Турция
10 августа 2025, 15:50
399
0

Потенциальный соперник Шахтера в ЛЕ одержал победу в чемпионате Турции

«Самсунспор» одержал минимальную победу над «Генчлербирлигом»

10 августа 2025, 15:50 |
399
0
Потенциальный соперник Шахтера в ЛЕ одержал победу в чемпионате Турции
Samsunspor

9 августа состоялось две игры первого тура чемпионата Турции.

Потенциальный соперник донецкого «Шахтера» в Лиге Европы «Самсунспор» одержал победу над «Генчлербирлиги» – 2:1. В первом тайме хозяева вышли вперед. Гол с пенальти забил Муандилмаджи.

Во втором тайме Хольсе удвоил преимущество «Самсунспора». В конце мачты соперник один гол отыграл.

«Антальяспор» с таким же счетом победил «Касымпаша», а матч «Фенербахче» – «Аланьяспор» был перенесен.

Чемпионат Турции. 1-й тур

Самсунспор – Генчлербирлиги – 2:1

Голы: Муандилмаджи, 38 (пенальти), Хольсе, 67, – Мимароглу, 88

Антальяспор – Касымпаша – 2:1

Голы: Вурал, 19, Сторм, 40, – Гуе, 31

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Metehan Mimaroglu (Генчлербирлиги).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Карло Хольсе (Самсунспор).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Мариус Муандилмаджи (Самсунспор).
чемпионат Турции по футболу Самсунспор Генчлербирлиги Антальяспор Касымпаша
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
