Потенциальный соперник Шахтера в ЛЕ одержал победу в чемпионате Турции
«Самсунспор» одержал минимальную победу над «Генчлербирлигом»
9 августа состоялось две игры первого тура чемпионата Турции.
Потенциальный соперник донецкого «Шахтера» в Лиге Европы «Самсунспор» одержал победу над «Генчлербирлиги» – 2:1. В первом тайме хозяева вышли вперед. Гол с пенальти забил Муандилмаджи.
Во втором тайме Хольсе удвоил преимущество «Самсунспора». В конце мачты соперник один гол отыграл.
«Антальяспор» с таким же счетом победил «Касымпаша», а матч «Фенербахче» – «Аланьяспор» был перенесен.
Чемпионат Турции. 1-й тур
Самсунспор – Генчлербирлиги – 2:1
Голы: Муандилмаджи, 38 (пенальти), Хольсе, 67, – Мимароглу, 88
Антальяспор – Касымпаша – 2:1
Голы: Вурал, 19, Сторм, 40, – Гуе, 31
События матча
