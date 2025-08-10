Потенциальный соперник Шахтера в ЛЕ одержал победу в чемпионате Турции

9 августа состоялось две игры первого тура чемпионата Турции.

Потенциальный соперник донецкого «Шахтера» в Лиге Европы «Самсунспор» одержал победу над «Генчлербирлиги» – 2:1. В первом тайме хозяева вышли вперед. Гол с пенальти забил Муандилмаджи.

Во втором тайме Хольсе удвоил преимущество «Самсунспора». В конце мачты соперник один гол отыграл.

«Антальяспор» с таким же счетом победил «Касымпаша», а матч «Фенербахче» – «Аланьяспор» был перенесен.

Чемпионат Турции. 1-й тур

Самсунспор – Генчлербирлиги – 2:1

Голы: Муандилмаджи, 38 (пенальти), Хольсе, 67, – Мимароглу, 88

Антальяспор – Касымпаша – 2:1

Голы: Вурал, 19, Сторм, 40, – Гуе, 31