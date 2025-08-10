Дебют Сона, матчи Синчука и Сватка. Сыграно 9 поединков MLS

В ночь с 9 на 10 августа 2025 года состоялось 9 матчей MLS.

Украинский центральный защитник Александр Сваток в составе Остина провел полный матч против Хьюстон Динамо, а его команда сыграла вничью 2:2.

Другой украинец, чья команда играла ночью, Геннадий Синчук, также вышел в старте Клуб де Фут Монреаль на игру с Атлантой (1:1) и за 62 минуты на поле стал одним из лучших игроков встречи.

Также стоит отметить дебют в лиге корейца Сон Хин Мина, который сыграл свой первый матч за ФК Лос-Анджелес, выйдя на замену в игре с Чикаго на 61-й минуте.

MLS. 10 августа

Клуб де Фут Монреаль – Атланта Юнайтед – 1:1

Голы: Сили, 40 – Миранчук, 87

Нью Ингленд-Революшн – Ди Си Юнайтед – 2:0

Голы: Кампана, 62, Хиль, 70

Филадельфия Юнион – Торонто – 1:1

Голы: Вассилев, 4 – Керр, 90+1

Остин – Хьюстон Динамо – 2:2

Голы: Санчес, 32, Биро, 41 – Макглинн, 79 (пен.), 89 (пен.)

Сент-Луис Сити – Нэшвилл – 3:1

Голы: Ороско, 24, Клаусс, 39, Йонг, 66 – Мухтар, 81 (пен.)

Даллас – Портленд Тимберс – 2:0

Голы: Муса, 9, Абубакар, 63

Чикаго Файр – ФК Лос-Анджелес – 2:2

Голы: Теран, 11, Бамба, 70 – Холлингсхед, 19, Буанга, 81 (пен.)

Спортинг Канзас-Сити – Сан-Диего – 0:2

Голы: Лосано, 24, Дрейер, 70

Сан-Хосе Эртквейкс – Ванкувер Уайткепс – 2:1

Голы: Мартинес, 54 (пен.), Джадд, 90+4 – Уайт, 88