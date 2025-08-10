Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Сона, матчи Синчука и Сватка. Сыграно 9 поединков MLS
МЛС США
Спортинг Канзас-Сити
10.08.2025 03:45 – FT 0 : 2
Сан-Диего
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
10 августа 2025, 08:36 |
141
0

Дебют Сона, матчи Синчука и Сватка. Сыграно 9 поединков MLS

Ночью в Северной Америке было сыграно 9 матчей MLS

10 августа 2025, 08:36 |
141
0
Дебют Сона, матчи Синчука и Сватка. Сыграно 9 поединков MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 9 на 10 августа 2025 года состоялось 9 матчей MLS.

Украинский центральный защитник Александр Сваток в составе Остина провел полный матч против Хьюстон Динамо, а его команда сыграла вничью 2:2.

Другой украинец, чья команда играла ночью, Геннадий Синчук, также вышел в старте Клуб де Фут Монреаль на игру с Атлантой (1:1) и за 62 минуты на поле стал одним из лучших игроков встречи.

Также стоит отметить дебют в лиге корейца Сон Хин Мина, который сыграл свой первый матч за ФК Лос-Анджелес, выйдя на замену в игре с Чикаго на 61-й минуте.

MLS. 10 августа

Клуб де Фут Монреаль – Атланта Юнайтед – 1:1

Голы: Сили, 40 – Миранчук, 87

Нью Ингленд-Революшн – Ди Си Юнайтед – 2:0

Голы: Кампана, 62, Хиль, 70

Филадельфия Юнион – Торонто – 1:1

Голы: Вассилев, 4 – Керр, 90+1

Остин – Хьюстон Динамо – 2:2

Голы: Санчес, 32, Биро, 41 – Макглинн, 79 (пен.), 89 (пен.)

Сент-Луис Сити – Нэшвилл – 3:1

Голы: Ороско, 24, Клаусс, 39, Йонг, 66 – Мухтар, 81 (пен.)

Даллас – Портленд Тимберс – 2:0

Голы: Муса, 9, Абубакар, 63

Чикаго Файр – ФК Лос-Анджелес – 2:2

Голы: Теран, 11, Бамба, 70 – Холлингсхед, 19, Буанга, 81 (пен.)

Спортинг Канзас-Сити – Сан-Диего – 0:2

Голы: Лосано, 24, Дрейер, 70

Сан-Хосе Эртквейкс – Ванкувер Уайткепс – 2:1

Голы: Мартинес, 54 (пен.), Джадд, 90+4 – Уайт, 88

По теме:
ФОТО. Корейская семерка. Клуб Лос-Анджелес ярко презентовал Сон Хын Мина
Сон – третий экс-игрок Тоттенхэма, перешедший в Лос-Анджелес
Сон Хын Мин – самый дорогой трансфер в истории MLS
Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити Торонто (MLS) Ди Си Юнайтед Даллас (MLS) Александр Сваток Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр Сан-Хосе Эртквейкс Портленд Тимберс Нэшвилл (MLS) Клуб де Фут Монреаль Сент-Луис Сити Сан-Диего (MLS) Остин (MLS) Атланта Юнайтед Геннадий Синчук Филадельфия Юнион Лос-Анджелес (MLS)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10 августа 2025, 07:21 14
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым

Есть вариант, что россиянин останется в Париже

Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Футбол | 09 августа 2025, 09:59 0
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья

Итальянский клуб не может сыграть квалификацию еврокубков из-за ремонта на стадионе

Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10.08.2025, 08:11
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко
Футбол | 10.08.2025, 08:57
Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко
Спарринги, 9 августа. Матч Emirates Cup, ассист Цыганкова, травма Миколенко
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09.08.2025, 19:02
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 12
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 5
Бокс
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем