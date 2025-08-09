Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным
Франция
09 августа 2025, 23:59
«Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным

Тренер ПСЖ хотел подписать украинца как можно раньше

«Это нужно знать». Луис Энрике был недоволен проблемами с Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике был недоволен тем, как долго длились переговоры по трансферу украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного. Об этом сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

«Трансфер Ильи Забарного? Я думаю, что этот вопрос будет решен до конца недели. Все уверены в этом подписании. Но нужно знать, что Луис Энрике был не очень рад тому, что был вынужден начать подготовку к новому сезону без Лукаса Шевалье и Ильи Забарного», – цитирует Хокинса Planete PSG.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 млн евро.

Ранее сообщалось, что в переговорах по трансферу Забарного есть проблемы.

