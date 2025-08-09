«Разрешения еще нет». В переговорах по трансферу Забарного есть проблемы

Журналист L'Equipe Лоик Танзи сообщил, что французский «ПСЖ» еще не достиг полного соглашения по трансферу украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

«Это лишь вопрос минут или часов, но «Пари Сен-Жермен» и «Борнмут» еще не достигли соглашения. Два клуба все еще обсуждают небольшую деталь сегодня утром. Украинец еще не имеет разрешения на поездку в Париж», – написал Танзи в Twitter.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 млн евро.

Ранее Фабрицио Романо раскрыл детали трансфера Забарного.