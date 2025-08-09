Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Разрешения еще нет». В переговорах по трансферу Забарного есть проблемы
Франция
09 августа 2025
«Разрешения еще нет». В переговорах по трансферу Забарного есть проблемы

ПСЖ все еще работает над подписанием украинца

«Разрешения еще нет». В переговорах по трансферу Забарного есть проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист L'Equipe Лоик Танзи сообщил, что французский «ПСЖ» еще не достиг полного соглашения по трансферу украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

«Это лишь вопрос минут или часов, но «Пари Сен-Жермен» и «Борнмут» еще не достигли соглашения. Два клуба все еще обсуждают небольшую деталь сегодня утром. Украинец еще не имеет разрешения на поездку в Париж», – написал Танзи в Twitter.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 млн евро.

Ранее Фабрицио Романо раскрыл детали трансфера Забарного.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
