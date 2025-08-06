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  4. «Есть большой оптимизм». Фабрицио Романо раскрыл детали трансфера Забарного
Англия
06 августа 2025, 13:25 |
367
0

«Есть большой оптимизм». Фабрицио Романо раскрыл детали трансфера Забарного

Авторитетный инсайдер верит в переход украинца в ПСЖ

06 августа 2025, 13:25 |
367
0
«Есть большой оптимизм». Фабрицио Романо раскрыл детали трансфера Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился последними новостями о возможном переходе украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ».

«Есть большой оптимизм, потому что я вам дам 90% на успешность этого трансфера. Мы – на стороне «ПСЖ», который в пятницу предложил 65 млн евро, «Борнмут» хочет 70 млн. Осталось немного, действительно очень мало.

Игрок хочет перейти в «Пари Сен-Жермен», поэтому я оценил бы в 90% успешность этой операции, которая началась в конце мая. Затем, в июне и июле, защитник подтвердил «ПСЖ», что собирается подождать и не хочет разговаривать с связавшимися с ним клубами английской Премьер-лиги.

Я думаю, что этот трансфер состоится. Между клубами еще несколько деталей, но это очень близко к тому, чтобы произойти», – сказал журналист в интервью DAZN.

Сообщалось, что «ПСЖ» хочет избавиться от двух игроков из-за Забарного.

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Борнмут Илья Забарный ПСЖ Фабрицио Романо трансферы трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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