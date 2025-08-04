Жертвы украинца. ПСЖ хочет избавиться от двух игроков из-за Забарного
Парижский клуб готов на все ради Ильи
Из-за вероятного подписания украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного французский «ПСЖ» должны покинуть сразу два игрока, сообщает foot-sur.fr.
Так, парижане хотят избавиться не только от вратаря из рф Матвея Сафонова, чтобы избежать напряжения в раздевалке, но и от бразильца Лукаса Бералдо, у которого будут проблемы с игровой практикой из-за прихода экс-футболиста киевского «Динамо».
Отмечается, что оба игрока чемпиона Франции могут продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», который рассматривает возможность их подписания.
Ранее СМИ раскрыли хитрый план «ПСЖ» в отношении Забарного.
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