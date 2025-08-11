Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Педри назвал двух лучших футболистов Реала
Испания
11 августа 2025, 02:46 |
Педри назвал двух лучших футболистов Реала

Полузащитник выделил Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе

11 августа 2025, 02:46
Педри назвал двух лучших футболистов Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Суперзвезда «Барселоны» Педри выбрал двух лучших футболистов, играющих за мадридский «Реал».

«Когда Килиан Мбаппе владеет мячом и играет один на один, его очень трудно остановить. И также Джуд Беллингем – он сочетает физическую силу и технические способности, что делает его очень сложным соперником», – отметил Педри.

Ранее польский голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч. Щенсны выделил испанского хавбека Педри.

Джуд Беллингем Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
