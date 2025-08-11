Испания11 августа 2025, 02:46 |
Педри назвал двух лучших футболистов Реала
Полузащитник выделил Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе
11 августа 2025, 02:46 |
Суперзвезда «Барселоны» Педри выбрал двух лучших футболистов, играющих за мадридский «Реал».
«Когда Килиан Мбаппе владеет мячом и играет один на один, его очень трудно остановить. И также Джуд Беллингем – он сочетает физическую силу и технические способности, что делает его очень сложным соперником», – отметил Педри.
Ранее польский голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч. Щенсны выделил испанского хавбека Педри.
