Педри назвал двух лучших футболистов Реала

Суперзвезда «Барселоны» Педри выбрал двух лучших футболистов, играющих за мадридский «Реал».

«Когда Килиан Мбаппе владеет мячом и играет один на один, его очень трудно остановить. И также Джуд Беллингем – он сочетает физическую силу и технические способности, что делает его очень сложным соперником», – отметил Педри.

Ранее польский голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч. Щенсны выделил испанского хавбека Педри.