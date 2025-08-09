Украина. Премьер лига09 августа 2025, 16:21 | Обновлено 09 августа 2025, 16:30
349
0
ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ
Яшари сыграл на добивании
09 августа 2025, 16:21 | Обновлено 09 августа 2025, 16:30
349
0
В матче 2-го тура чемпионата Украины ЛНЗ вышел вперед на 22-й минуте, забив в ворота Эпицентра.
Отличился Мухаррем Яшари, который не реализовал пенальти, однако вратарю Эпицентру никто не помог, а Яшари был первым на добивании и отправил мяч в ворота.
Первый гол ЛНЗ в нынешнем сезоне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 августа 2025, 07:35 1
«Железный Майк» – о Холифилде
Футбол | 08 августа 2025, 18:31 3
Илья Скоропашкин имеет 2 теории
Футбол | 09.08.2025, 15:59
Футбол | 09.08.2025, 11:00
Бокс | 09.08.2025, 00:21
Комментарии 0
Популярные новости
07.08.2025, 20:16 11
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
08.08.2025, 00:44 2
07.08.2025, 22:58 176
08.08.2025, 15:53 56
07.08.2025, 23:59
08.08.2025, 09:55 3