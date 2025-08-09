Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 16:21 | Обновлено 09 августа 2025, 16:30
349
0

ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ

Яшари сыграл на добивании

09 августа 2025, 16:21 | Обновлено 09 августа 2025, 16:30
349
0
ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ

В матче 2-го тура чемпионата Украины ЛНЗ вышел вперед на 22-й минуте, забив в ворота Эпицентра.

Отличился Мухаррем Яшари, который не реализовал пенальти, однако вратарю Эпицентру никто не помог, а Яшари был первым на добивании и отправил мяч в ворота.

Первый гол ЛНЗ в нынешнем сезоне.

По теме:
ЛНЗ – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Кривбасс – Металлист 1925 – 2:0. Голы венесуэльцев. Видео голов и обзор
Мухаррем Яшари Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский ЛНЗ - Эпицентр видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Бокс | 09 августа 2025, 07:35 1
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»

«Железный Майк» – о Холифилде

«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
Футбол | 08 августа 2025, 18:31 3
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ
«Есть 2 варианта». Юрист объяснил, почему Челси заявил Мудрика на сезон АПЛ

Илья Скоропашкин имеет 2 теории

Защитник Динамо: «Игру с Пафосом еще не разбирали. Нет времени»
Футбол | 09.08.2025, 15:59
Защитник Динамо: «Игру с Пафосом еще не разбирали. Нет времени»
Защитник Динамо: «Игру с Пафосом еще не разбирали. Нет времени»
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.08.2025, 11:00
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Бокс | 09.08.2025, 00:21
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 56
Футбол
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
07.08.2025, 23:59
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем