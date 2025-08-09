ВИДЕО. Пенальти не забили, но гол есть. Как ЛНЗ начал матч УПЛ

В матче 2-го тура чемпионата Украины ЛНЗ вышел вперед на 22-й минуте, забив в ворота Эпицентра.

Отличился Мухаррем Яшари, который не реализовал пенальти, однако вратарю Эпицентру никто не помог, а Яшари был первым на добивании и отправил мяч в ворота.

Первый гол ЛНЗ в нынешнем сезоне.