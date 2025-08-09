ОФИЦИАЛЬНО. Реал отпустил бесплатно игрока, которого покупал за 30 млн евро

Клуб бразильской Серии А «Атлетико Минейро» официально объявил о подписании 23-летнего атакующего полузащитника «Реала» Рейниера.

Контракт с новичком у «петушков» рассчитан до конца 2029 года.

Известно, что в «Атлетико Минейро» Рейниер перешел свободным агентом. «Реал» согласился отпустить своего футболиста в Бразилию бесплатно, однако сохранил за собой 50% экономических прав на него.

В январе 2020 года «Реал» заплатил «Фламенго» 30 миллионов евро за Рейниера. Однако за первую команду «бланкос» бразильский легионер так и не сыграл ни единого матча, выступая на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», «Жирону», «Фрозиноне» и «Гранаду».