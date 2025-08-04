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  4. Реал бесплатно отпустил бразильца. Романо назвал важное условие
Испания
04 августа 2025, 05:32 |
556
0

Реал бесплатно отпустил бразильца. Романо назвал важное условие

Рейниер продолжит карьеру в «Атлетико Минейро»

04 августа 2025, 05:32 |
556
0
Реал бесплатно отпустил бразильца. Романо назвал важное условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейниер

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Рейниер станет игроком «Атлетико Минейро», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб отпустит 23-летнего футболиста бесплатно, но при этом сохранит за собой 50% экономических прав на бразильца.

В сезоне 2024/25 Рейниер на правах аренды провел 25 матчей за «Гранаду», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее был назван единственный сценарий, при котором «Реал» продаст Андрея Лунина.

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Атлетико Минейро Рейниер Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бразилии по футболу Фабрицио Романо свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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