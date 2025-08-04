Реал бесплатно отпустил бразильца. Романо назвал важное условие

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Рейниер станет игроком «Атлетико Минейро», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб отпустит 23-летнего футболиста бесплатно, но при этом сохранит за собой 50% экономических прав на бразильца.

В сезоне 2024/25 Рейниер на правах аренды провел 25 матчей за «Гранаду», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее был назван единственный сценарий, при котором «Реал» продаст Андрея Лунина.