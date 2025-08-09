Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья

14 августа состоится второй матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся венгерский «Пакш» и житомирское «Полесье».

В первом поединке этого противостояния подопечные Руслана Ротаня обеспечили себе комфортное преимущество и разгромили соперника со счетом 3:0. Победитель пары выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет против итальянской «Фиорентины».

Накануне стало известно, что представитель Серии А столкнулся с определенными проблемами и был вынужден обратиться в УЕФА.

На домашнем стадионе «фиалок» продолжаются ремонтные работы, поэтому клуб не сможет сыграть домашний матч еврокубков на «Артемио Франки». По этой причине «Фиорентина» попросила УЕФА сыграть на стадионе «Сассуоло».

Если «Полесье» пройдет соперника из Венгрии, то против «Фиорентины» сыграет на арене «Мапей» в Реджо-Эмилии. Первый матч Q4 Лиги конференций состоится 21 августа, второй – 28 августа.