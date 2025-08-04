Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
В Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
4 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Полесье и Шахтер узнали потенциальных соперников в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги конференций.
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Чтобы принять участие в Q4, Полесью нужно обыграть команду Пакш из Венгрии в Q3 ЛК (матчи 7 и 14 августа).
Также потенциального соперника узнал донецкий Шахтер на случай поражения от греческого Панатинаикоса в Q3 Лиги Европы.
Соперником победителя пары Полесье – Пакш в Q4 ЛК будет Фиорентина (Италия)
Оппонентом неудачника пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛК будет проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)
Поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 21 и 28 августа.
Победители выйдут в основной раунд ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.
Лига конференций 2025/26
Жеребьевка Q4 ЛК, 21 и 28 августа
Проигравший в паре Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Донецк) – Проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)
Победитель пары Полесье (Украина) / Пакш (Венгрия) – Фиорентина (Италия)
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