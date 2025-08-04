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  4. Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Лига конференций
04 августа 2025, 15:20 | Обновлено 04 августа 2025, 16:00
3429
22

Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

04 августа 2025, 15:20 | Обновлено 04 августа 2025, 16:00
3429
22
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
УЕФА

4 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Полесье и Шахтер узнали потенциальных соперников в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги конференций.

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Чтобы принять участие в Q4, Полесью нужно обыграть команду Пакш из Венгрии в Q3 ЛК (матчи 7 и 14 августа).

Также потенциального соперника узнал донецкий Шахтер на случай поражения от греческого Панатинаикоса в Q3 Лиги Европы.

Соперником победителя пары Полесье – Пакш в Q4 ЛК будет Фиорентина (Италия)

Оппонентом неудачника пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛК будет проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 21 и 28 августа.

Победители выйдут в основной раунд ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.

Лига конференций 2025/26

Жеребьевка Q4 ЛК, 21 и 28 августа

Проигравший в паре Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Донецк) – Проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)

Победитель пары Полесье (Украина) / Пакш (Венгрия) – Фиорентина (Италия)

Инфографика

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Панатинаикос жеребьевка Шахтер Донецк Пакш Полесье Житомир Лига конференций статистические расклады жеребьевка Лиги конференций Фиорентина Утрехт Серветт выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 22
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suforza1921
Суперник для Полісся чи для Пакша?)))
В будь-якому разі, з Фіорентиною нічого не світить ні тим, ні іншим, хіба що станеться щось екстра надзвичайне.
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+9
Андрій Заліщук
Зачьот, найгірший варіант для житомирян, але що буде то буде, спочатку би Пакш пройти
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+7
Boodya
На Фіорентині все й закінчиться, якщо зможуть пройти той Пакш
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+3
Ігор Ковальський
Це капець...Треба ще пройти 3 раунд...нічого наберуться досвіду...шанс є завжди...
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+3
Slunkoo
The end...
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+3
Юрий Щербань
Сука найсильніший попався,непруха
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+2
DK2025
Да, пусть хотя бы Пакш пройдут. И на том спасибо
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+1
Сергей Литвиненко
 Та ладно, пускай венгров пройдут ещё. А фиалки это вип команда,Полесье хоть немножко побудет на футбольном балу. А было бы весело внвчале проиграть андорцам а потом грохнуть фиалок,но это сказка. пусть увидят к чему надо стремиться.порадуються.Но после венгров))))
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+1
antt
Не даремно так старалися і порівнювали себе в першому турі з Карпатами. Хоча може для них це буде як фінал турніру, бо ж Фіорентіна напевно туди буде прагнути. Та й чого треба було. Якщо перший суперник був Андора, то за законами ймовірності потім хтось набагато сильніший.
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+1
Лига
Не повезло, были на много лучше варианты, если пойдут Пакш шансы минимальные  . Тут не какой и Усик не поможет против Фиорентины
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+1
Frank Piter
Нужно обязательно Шахтеру проходить Панатинаикос, т.к. Утретх посильнее Самсунспора будет...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Vbolivalnyk-Peter
У випадку з Поліссям потрібно рухатися крок за кроком - спершу нехай пройдуть Пакш, а далі спробують свої сили з італійцями... А там і "палка раз в рік" стріляє...
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0
Lulinnha
"Увидеть Флоренцию и умереть..."
Снято на Житомирской киностудии. 
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0
andruha40
Тут хоча б Пакш пройти і то добре буде)
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0
Голы Мадяра
Вот и сказочки конец.
Пам парам пам пам пум пурум пум пум
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-1
Ukraine
От і приїхав Ротань...
Везіння - важлива складова теренерської роботи.
У Руслана непруха з перших матчів була, а тут ще й такий результат, щоб добити до кінця...
Везіння Руслану, везіння....
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-1
New Zealander
Якщо фіалки несерйозно поставляться як це часто буває з такими командами в подібних турнірах то перший матч можуть мінамально програти але в другому розгром 5:0 буде всерівно. Щось типу Ільвеса з Алкмаром чи ФК Сибірі з ПСВ Ейндховеном. 
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-3
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saltim
Надо Пакшу сливать технично и сосредоточиться на УПЛ.Чтобы зря силы с фиалками не тратить
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-5
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