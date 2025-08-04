Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вытянули соперника Шахтеру в Q4 ЛК на случай поражения от Панатинаикоса
Лига конференций
04 августа 2025, 15:31 | Обновлено 04 августа 2025, 15:33
792
2

Вытянули соперника Шахтеру в Q4 ЛК на случай поражения от Панатинаикоса

Донецкая команда при неудаче может перейти в третий по силе еврокубок

04 августа 2025, 15:31 | Обновлено 04 августа 2025, 15:33
792
2
Вытянули соперника Шахтеру в Q4 ЛК на случай поражения от Панатинаикоса
Getty Images/Global Images Ukraine

4 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Шахтер узнал потенциальных соперников в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги конференций.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Потенциального соперника узнал донецкий Шахтер на случай поражения от греческого Панатинаикоса в Q3 Лиги Европы.

Оппонентом неудачника пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛК будет проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 21 и 28 августа.

Победители выйдут в основной раунд ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.

Лига конференций 2025/26

Жеребьевка Q4 ЛК, 21 и 28 августа

Проигравший в паре Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Донецк) – Проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)

Победитель пары Полесье (Украина) / Пакш (Венгрия) – Фиорентина (Италия)

Инфографика

По теме:
Полесье с юмором отреагировало на тяжелый жребий Лиги конференций
Александр НАЗАРЕНКО: «Это была очень тяжелая игра»
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Панатинаикос жеребьевка Шахтер Донецк Пакш Полесье Житомир Лига конференций статистические расклады жеребьевка Лиги конференций Утрехт Серветт Фиорентина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Бокс | 04 августа 2025, 00:01 2
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз

Теперь Тайсон заявил, что точно не вернется

ВИДЕО. Супергол из Второй лиги. Точный удар со своей половины поля
Футбол | 04 августа 2025, 14:59 0
ВИДЕО. Супергол из Второй лиги. Точный удар со своей половины поля
ВИДЕО. Супергол из Второй лиги. Точный удар со своей половины поля

Красивый мяч в матче Чайки и Александрии-2

Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Футбол | 04.08.2025, 00:21
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»
Футбол | 04.08.2025, 11:54
ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»
ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Футбол | 03.08.2025, 21:30
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
suforza1921
У випадку, не дай Бог, вильоту від греків на Шахтаря чекає нічим не легший суперник у ЛК, ніж потенційний у ЛЄ. Тому Панатінаїкос потрібно проходити з точки зору перспектив на єврокубкову осінь. Якщо гірники покажуть таку ж гру як з Бешикташем, проблем не має бути.
Полісся? Finita la commedia. 
Ответить
0
saltim
Здесь ловить нечего. Полисся похоронили
Ответить
0
Популярные новости
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 8
Футбол
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 3
Футбол
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
03.08.2025, 00:02 1
Футбол
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 1
Теннис
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
02.08.2025, 16:51 2
Водные виды
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 2
Бокс
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
02.08.2025, 22:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем