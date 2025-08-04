Вытянули соперника Шахтеру в Q4 ЛК на случай поражения от Панатинаикоса

4 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Шахтер узнал потенциальных соперников в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги конференций.

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Потенциального соперника узнал донецкий Шахтер на случай поражения от греческого Панатинаикоса в Q3 Лиги Европы.

Оппонентом неудачника пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛК будет проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 21 и 28 августа.

Победители выйдут в основной раунд ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.

Лига конференций 2025/26

Жеребьевка Q4 ЛК, 21 и 28 августа

Проигравший в паре Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Донецк) – Проигравший в паре Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды)

Победитель пары Полесье (Украина) / Пакш (Венгрия) – Фиорентина (Италия)

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