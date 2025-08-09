Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю
Лига чемпионов
09 августа 2025, 09:05 | Обновлено 09 августа 2025, 09:07
2742
0

Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю

Динамо проиграло, Шахтер сыграл вничью, а Полесье одержало победу

09 августа 2025, 09:05 | Обновлено 09 августа 2025, 09:07
2742
0
Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю
ФК Шахтер

Продолжается квалификация в трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА получила некоторые изменения после первых матчей третьего раунда квалификации (Q2) еврокубков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо уступило кипрскому Пафосу (0:1) в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер сыграл вничью с греческим Панатинаикосом (0:0) в Лиге Европы. В Лиге конференций Полесье разгромило венгерский Пакш (3:0).

За неделю Украина взяла 3 очка из 6 возможных (по система два за победу), они делятся надвое (из-за квалификации) и еще на количество стартовавших команд (4). Это дает плюс 0,375 в таблице коэффициентов УЕФА. Сезонный набор очков составляет 2.000 баллов (17-е место в сезоне)

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 27-е место (19.600).

У ближайших конкурентов за эту еврокубковую неделю были следующие успехи (по сравнению с +0,375 для Украины):

  • Болгария (+0.625), Румыния (+0.500), Словения (+0.375),
  • Сербия (+0.250), Азербайджан (+0.250), Венгрия (+0.125), Словакия (+0.000),

Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26).

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА

По теме:
Журналист назвал фактор, из-за которого интерес Наполи к Кевину охладел
Покинул Украину. После матча с Динамо игрок Руха попрощался с командой
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк Александрия Полесье Житомир выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Пакш Пафос Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
Хоккей | 08 августа 2025, 12:05 2
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»

В главном еврокубке корректируют правила игры в овертайме

МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09 августа 2025, 09:16 0
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»

Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году

Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Бокс | 08.08.2025, 09:55
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 08.08.2025, 14:33
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Клубы из рф получили 10,8 млн евро платежами солидарности от УЕФА
Футбол | 09.08.2025, 06:45
Клубы из рф получили 10,8 млн евро платежами солидарности от УЕФА
Клубы из рф получили 10,8 млн евро платежами солидарности от УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
08.08.2025, 07:45 8
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 54
Футбол
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
07.08.2025, 23:59
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем