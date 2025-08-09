Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю

Продолжается квалификация в трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА получила некоторые изменения после первых матчей третьего раунда квалификации (Q2) еврокубков.

Киевское Динамо уступило кипрскому Пафосу (0:1) в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер сыграл вничью с греческим Панатинаикосом (0:0) в Лиге Европы. В Лиге конференций Полесье разгромило венгерский Пакш (3:0).

За неделю Украина взяла 3 очка из 6 возможных (по система два за победу), они делятся надвое (из-за квалификации) и еще на количество стартовавших команд (4). Это дает плюс 0,375 в таблице коэффициентов УЕФА. Сезонный набор очков составляет 2.000 баллов (17-е место в сезоне)

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 27-е место (19.600).

У ближайших конкурентов за эту еврокубковую неделю были следующие успехи (по сравнению с +0,375 для Украины):

Болгария (+0.625), Румыния (+0.500), Словения (+0.375),

Сербия (+0.250), Азербайджан (+0.250), Венгрия (+0.125), Словакия (+0.000),

Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26).

