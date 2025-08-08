Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в Александрию
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 21:54 |
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в Александрию

Николай Огарков будет выступать за серебряного призера УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в Александрию
shakhtar.com. Николай Огарков

Серебряный призер минувшего розыгрыша украинской Премьер-лиги «Александрия» усилила состав 20-летним центрбеком «Шахтера» Николаем Огарковым.

Информация о переходе Огаркова из «Шахтера» в «Александрию» пока не подтверждена клубами, однако центрбек присутствует в заявке «желто-черных» на текущий сезон, которая опубликована на официальном сайте УПЛ.

upl.ua

На текущий момент известно, что Огарков будет выступать за «Александрию» на правах аренды.

Огарков является воспитанником академии «Шахтера». Являлся капитаном юношеской команды «горняков», играл в Юношеской лиге УЕФА, однако его опыт на взрослом уровне ограничен 16 минутами в рамках одного матча за первую команду «оранжево-черных».

Николай Огарков Шахтер Донецк аренда игрока Александрия трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
