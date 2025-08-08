ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в Александрию

Серебряный призер минувшего розыгрыша украинской Премьер-лиги «Александрия» усилила состав 20-летним центрбеком «Шахтера» Николаем Огарковым.

Информация о переходе Огаркова из «Шахтера» в «Александрию» пока не подтверждена клубами, однако центрбек присутствует в заявке «желто-черных» на текущий сезон, которая опубликована на официальном сайте УПЛ.

upl.ua

На текущий момент известно, что Огарков будет выступать за «Александрию» на правах аренды.

Огарков является воспитанником академии «Шахтера». Являлся капитаном юношеской команды «горняков», играл в Юношеской лиге УЕФА, однако его опыт на взрослом уровне ограничен 16 минутами в рамках одного матча за первую команду «оранжево-черных».