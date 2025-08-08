ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в Александрию
Николай Огарков будет выступать за серебряного призера УПЛ
Серебряный призер минувшего розыгрыша украинской Премьер-лиги «Александрия» усилила состав 20-летним центрбеком «Шахтера» Николаем Огарковым.
Информация о переходе Огаркова из «Шахтера» в «Александрию» пока не подтверждена клубами, однако центрбек присутствует в заявке «желто-черных» на текущий сезон, которая опубликована на официальном сайте УПЛ.
На текущий момент известно, что Огарков будет выступать за «Александрию» на правах аренды.
Огарков является воспитанником академии «Шахтера». Являлся капитаном юношеской команды «горняков», играл в Юношеской лиге УЕФА, однако его опыт на взрослом уровне ограничен 16 минутами в рамках одного матча за первую команду «оранжево-черных».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Шахтера раскритиковал работу рефери в матче против Панатинаикоса
Тренер отметил прогресс Михавко