12-я ракетка и прошлогодняя четвертьфиналистка не сыграет на US Open 2025

Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая в обновленном рейтинге WTA занимает 12-е место, снялась с Открытого чемпионата США 2025.

Бадоса продолжает бороться с травмой спины. Ее последним турниром был Уимблдон, где она проиграла в первом же раунде Кэти Бултер.

В прошлом году Паула добралась до четвертьфинала US Open и уступила Эмме Наварро.

В основной сетке американского мейджора в Нью-Йорке Бадосу заменит представительница Швейцарии Жиль Тайхман.