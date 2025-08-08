Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
12-я ракетка и прошлогодняя четвертьфиналистка не сыграет на US Open 2025

Паула Бадоса пропустит Открытый чемпионат США из-за проблем со спиной

Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая в обновленном рейтинге WTA занимает 12-е место, снялась с Открытого чемпионата США 2025.

Бадоса продолжает бороться с травмой спины. Ее последним турниром был Уимблдон, где она проиграла в первом же раунде Кэти Бултер.

В прошлом году Паула добралась до четвертьфинала US Open и уступила Эмме Наварро.

В основной сетке американского мейджора в Нью-Йорке Бадосу заменит представительница Швейцарии Жиль Тайхман.

По теме:
На US Open 2025 разыграют самый крупный призовой фонд в истории тенниса
Стали известны 14 из 16 пар, которые сыграют в нашумевшем миксте US Open
Известно, сыграет ли Димитров на US Open после жуткой травмы на Уимблдоне
Паула Бадоса US Open 2025 травма травма спины
